Vom 29. Juli bis 4. August 2018: Einladung für junge Leukämiepatienten zum achten Philipp Lahm Sommercamp (FOTO)

München (ots) -- Philipp Lahm: "Es ist ein tolles Gefühl, Kinder so glücklichmachen zu können."- José Carreras: "Philipp ist seit vielen Jahren ein guter undverlässlicher Partner. Er setzt sich mit vielen Projektenauthentisch für das Wohl von Kindern und Jugendlichen ein."- Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der JoséCarreras Leukämie-Stiftung: "Für dieJosé-Carreras-Leukämie-Stiftung ist das Camp einHerzensprojekt."- Die Teilnahme ist dank der Spenden für die José CarrerasLeukämie-Stiftung für alle Kinder kostenfrei. Bewerbungen absofort unter plsc@carreras-stiftung.deEr ist der Weltmeister mit dem großen Herz: Philipp Lahm lädt inKooperation mit der José Carreras Leukämie-Stiftung zum achten Maljunge Leukämiepatienten vom 29. Juli bis 4. August 2018 ins PhilippLahm Sommercamp nach Oberbayern ein.Unter dem Motto "Entdecke dich und die Welt mit Philipp Lahm"finden Jungen und Mädchen von 9 bis 12 Jahren, die die Leukämieüberwunden haben, spielerisch in der Gemeinschaft den Weg zurück insLeben. Dabei dürfen sie auch ihren Bruder, ihre Schwester, Freundoder Freundin mit als Begleitung ins Camp nehmen. Das Camp steht auchKindern von verstorbenen Geschwistern offen.Philipp Lahm: "Ich freue mich sehr, dass wir dank des Engagementsder José Carreras Leukämie-Stiftung bereits zum achten Mal vielenjungen Leukämiepatienten nach ihrer anstrengenden und forderndenmedizinischen Behandlung eine schöne Woche im Sommercamp bereitenkönnen, um unter Gleichgesinnten abzuschalten und Spaß zu haben. Esist ein tolles Gefühl, Kinder so glücklich machen zu können."José Carreras: "Philipp ist seit vielen Jahren ein guter undverlässlicher Partner. Er setzt sich mit vielen Projekten authentischfür das Wohl von Kindern und Jugendlichen ein. Unseren kleinenPatienten schenkt er viel Mut und Zuversicht."Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José CarrerasLeukämie-Stiftung: "Für die José Carreras Leukämie-Stiftung ist dasein Herzensprojekt. Dank der großzügigen Spenden können wir zumachten Mal junge Leukämiepatienten mit jeweils einem Begleitkind indas Philipp Lahm Sommercamp einladen. Diese Woche ist unglaublichintensiv für die Kinder. Sie schöpfen viel Kraft und neuenLebensmut."Themenschwerpunkte beim achten Philipp Lahm Sommercamp sind nebender Persönlichkeitsentwicklung auch abwechslungsreiche Bewegung undausgewogene Ernährung. Pädagogische Fachkräfte und speziellausgebildetes Personal gewährleisten die kompetente Betreuung derKinder rund um die Uhr. Die räumliche Nähe zu klinischen Zentren imRaum Rosenheim, Tegernsee und München ermöglicht im Bedarfsfall diesofortige fachmedizinische Versorgung der Kinder. Die Teilnahme istdank der Spenden für die José Carreras Leukämie-Stiftung für alleKinder kostenfrei. Bewerbungen sind ab sofort perE-Mail anplsc@carreras-stiftung.de möglich.José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über dieeigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche JoséCarreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörigeStiftung. Seither wurden bereits über 1.200 Projekte finanziert, dieden Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschungvon Leukämie und ihrer Heilung sowie die Arbeit vonSelbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Die DeutscheJosé Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZISpenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen. Die JoséCarreras Gala ist dank der Unterstützung vieler Prominenter mit über120 Millionen Euro Spenden eine der langfristig erfolgreichstenBenefiz-Galas im deutschen Fernsehen.Weitere Informationen finden Sie unter www.carreras-stiftung.deund www.josecarrerasgala.de. Die 24. José Carreras Gala wird am12.Dezember 2018 live in München stattfinden.Online-Spenden: https://spenden.carreras-stiftung.deSpenden-Telefonhotline: (+49) 01802 400 100(Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR, Kosten aus demdeutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, Aus dem Ausland können dieKosten abweichen)SpendenkontoDeutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.Commerzbank AG MünchenIBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01BIC: DRESDEFF700Pressekontakt:Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.Dr. Gabriele Kröner,Geschäftsführender VorstandTel: +49 (89) 27 29 04 - 0E-Mail: presse@carreras-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuell