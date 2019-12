Volvo treibt Elektrifizierung seiner Modelle auch in Deutschland konsequent voran (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Köln (ots) - Volvo treibt Elektrifizierung seiner Modelle auch in Deutschlandkonsequent voran- Produktionskapazität der Plug-in-Hybride wird verdreifacht- Vollelektrischer Volvo XC40 Recharge öffnet völlig neues Kapitel- Ende 2020 kein Modell mehr ohne Elektromotor an BordSeit sechs Jahren steigert Volvo in Deutschland seine Zulassungen kontinuierlichund wird zum Ende des Jahres 2019 erstmals die Grenze von 50.000 Neuzulassungendeutlich überschreiten. Gleichermaßen treibt der Importeur der schwedischenPremium-Marke auch hierzulande die Elektrifizierung seiner Automobile konsequentvoran: Im nächsten Jahr steht für den deutschen Markt die dreifacheProduktionskapazität an Plug-in-Hybriden zur Verfügung, zum Jahresende 2020schlägt der Volvo XC40 Recharge als erstes vollelektrisches Modell sogar einvöllig neues Kapitel in der über 90-jährigen Geschichte des Unternehmens auf."Ende 2020 wird kein neues Volvo Modell mehr ohne einen Elektromotorausgeliefert. Das gesamte Volvo Portfolio ist dann elektrifiziert, entweder miteinem Mild-Hybrid, einem Plug-in-Hybrid oder mit einem vollelektrischenAntriebsstrang", sagt Thomas Bauch, Geschäftsführer der in Köln beheimatetenVolvo Car Germany GmbH. "Deutschland ist der größte Markt in Europa und einerder wichtigsten für Volvo weltweit. Da ist es nur konsequent, dass wir hier dieElektrifizierungsstrategie ebenfalls vollumfänglich vorantreiben und damitunsere Erfolgsgeschichte fortschreiben. Damit unterstützen wir maßgeblich dieZiele der Volvo Car Group, die sich vollumfänglich zur Nachhaltigkeit desUnternehmens und seiner Produkte verpflichtet hat."Die globalen Ziele des eigenen, konsequenten Beitrages zum Klimaschutz hat derschwedische Automobilbauer klar formuliert: Bis 2025 soll die CO2-Bilanz jedesVolvo Modells um 40 Prozent reduziert werden. 50 Prozent der Neuwagen sind dannvollelektrisch, wodurch die CO2-Emissionen pro Fahrzeug um 50 Prozent geringerausfallen. Bis 2040 soll Volvo weltweit zu einem klimaneutralen Unternehmengeformt werden.Produkt-Portfolio ändert sich einschneidendDementsprechend wird sich binnen der kommenden zwölf Monate das Volvo Portfolioauch auf dem deutschen Markt einschneidend verändern: Ein Modell ausschließlichmit Verbrennungsmotor wird es ab Ende 2020 nicht mehr geben. Mild- undPlug-in-Hybride bestimmen zukünftig den größten Teil des Angebots. An der Spitzesteht in einigen Monaten das erste vollelektrische Modell, der Volvo XC40Recharge. Das kompakte E-SUV wird eine rein elektrische Reichweite von über 400Kilometern (WLTP) ermöglichen.Aktuell hat Volvo bereits zehn Plug-in-Hybride im Programm, 2020 kommen weiterevier hinzu. Dem Volvo XC40 Recharge folgen bis 2025 weitere vier vollelektrischeVolvo.Investitionen in moderne AutohäuserDie Investitionen in die Zukunft konzentrieren sich nicht nur auf die Produkte,sondern gleichermaßen auch auf den Ausbau und die Modernisierung des VolvoHändlernetzes gemäß der Volvo Retail Experience. Der Um- bzw. Neubau der 240Volvo Verkaufsbetriebe feiert jetzt mit der Fertigstellung einesMillionen-Projekts beim Volvo Vertragspartner König & Platen in Berlin Halbzeit.Weitere 50 Projekte werden in den kommenden Monaten fertiggestellt bzw. derenBaubeginn steht an. Ziel ist, dass bis Ende des Jahres 2020 etwa 85 Prozentaller die schwedische Marke repräsentierenden Autohäuser in Deutschland derVolvo Retail Experience entsprechen.Weiteres Wachstum fest im VisierDie Volvo Car Group hatte mit dem Beginn der Produktoffensive im Jahr 2014 einenWachstumsplan bekanntgegeben, der bis Ende 2020 weltweit eine Verdopplung derAbsatzzahlen und des Marktanteils zum Ziel hat. Dieser Plan hat auch Gültigkeitfür den deutschen Markt. Nach sechs überaus erfolgreichen Jahren wird im Jahr2020 der letzte Schritt in Richtung Ziel 60.000 Neuzulassungen gemacht.Pressekontakt:Volvo Car Germany GmbHPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSiegburger Straße 22950679 KölnE-Mail volvopr1@volvocars.comTelefon +49 (0)221 9393 - 106Fax +49 (0)221 9393 - 109www.media.volvocars.com/deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76941/4465900OTS: Volvo CarsOriginal-Content von: Volvo Cars, übermittelt durch news aktuell