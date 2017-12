Volvo: Mit drei Klicks zum Glück

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

mid Groß-Gerau – Autofahren ist schön. Ein Auto kaufen nicht so sehr. Zu groß ist die Auswahl, zu ungewiss der Wertverlust beim möglichen Wiederverkauf. Bis jetzt. Denn der schwedische Automobilhersteller Volvo bietet ab sofort eine Lösung im Neuwagen-Kostüm an. Unter dem Begriff Care by Volvo haben die Schweden ein völlig neuartiges Leasing-Modell geschaffen. Umfragen haben ergeben, dass ein großes Interesse an Rund-Um-Sorglos-Paketen in Form von Flatrate-Angeboten herrscht. Der große Vorteil liegt auf der Hand: Der Kunde muss sich weniger um die Mobilität an sich kümmern und kann seine freie Zeit wesentlich sinnvoller nutzen. Volvo hat das ganz offensichtlich erkannt und legt mit einem echten Knaller los: Direkt von Beginn an steht der schon jetzt zum heimlichen Star des Autojahres avancierte SUV Volvo XC40 zur Verfügung.

Ob Diesel oder Benzin, 190 oder 247 PS – der Kunde erhält nach drei Klicks seinen XC40-Traumwagen für die kommenden 24 Monate. Die Monatsraten betragen zwischen 699 und 899 Euro – je nach Ausstattungsvariante und Laufleistung. Und: je länger die Vertragslaufzeit, desto günstiger die Raten. Volvo honoriert auf diese Weise die enge Bindung zwischen Kunden und Fahrzeug. Im weiteren Verlauf des Jahres 2018 werden die Schweden die Angebotspalette um weitere Modelle und flexiblere Mietlaufzeiten erweitern. Ganz konkret bedeutet dies, dass ab Mitte 2018 auch kleinere Motoren und niedrigere Ausstattungsvarianten zur Wahl stehen, die zugleich zu signifikant geringeren monatlichen Raten angeboten werden können.

Dass der Name Care by Volvo, was übersetzt so viel heißt wie “Volvo kümmert sich schon darum”, kein bloßes Marketing-Gerede ist, wird klar, wenn ein Blick auf die inkludierten Serviceleistungen und Kosten geworfen wird. Hier finden sich Posten wie “Winterräder inklusive Einlagerung und Wechsel”, “Premium-Versicherungspaket mit Haftungsbeschränkung”, “Pannenhilfe – 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr”, “Kfz-Steuer”, “Gleichwertiges Volvo Ersatzfahrzeug bei Fahrzeugausfall”, “Wartung und Reparatur mit Hol-/Bringservice” sowie “Kostenloses Mietfahrzeug für eine Woche pro zwölf Monate Laufzeit”.

Ein besonderer Posten verdient jedoch eine Extra-Erwähnung: die persönliche Beratung durch einen sogenannten Care by Volvo Genius. Denn genau er, beziehungsweise ein ganzes Genius Team stellt die direkte und unkomplizierte Brücke zwischen Volvo und dem Kunden dar – und das rund um die Uhr, sprich 24/7. Er hilft von der Konfiguration im Vorfeld bis hin zur Fahrzeugabgabe. Er ist es auch, der im Falle eines Zwischenfalls direkt kontaktiert und um Rat gefragt werden sollte. Sollte der Fahrzeug-Mieter so großen Gefallen an dem Fahrzeug finden, dass er es nach zwei Jahren nicht zurückgeben, sondern kaufen möchte, wird Volvo ihm ein attraktives Angebot machen. mid/som

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Volvo-Aktien?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Volvo-Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.