Volvo Trucks ist neuer Vertriebspartner für den intelligenten Abbiegeassistenten von EYYES

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Tribuswinkel/Gedersdorf (ots) -In einem Pilotprojekt wurde der CarEye® Safety Angle von EYYES beim Transportdienstleister TransHohl getestet.Nach dem Gewinn des umfangreichen ADAC Tests über Abbiegeassistenzsysteme bestätigt der intelligente Abbiegeassistent seine Tauglichkeit in der Praxis. Volvo Trucks Österreich hat sich daher entschieden, das Produkt über sein Zubehörprogramm bei allen Volvo Trucks Vertragspartnern in Österreich zu vermarkten.Volvo Trucks Österreich setzt als neuer Vertriebspartner auf den Abbiegeassistenten von EYYES. Die Leistung und Zuverlässigkeit des Systems wurden vom ADAC in einem aktuellen umfassenden Test überprüft. Der CarEye® Safety Angle ging dabei als klarer Sieger des Vergleichs aller namhaften Produkte hervor. Der Abbiegeassistent von EYYES konnte mit dem größten Detektionsbereich und der besten Alltagstauglichkeit in realen Verkehrssituationen überzeugen.„Wir bei Volvo Trucks setzen auf ein Höchstmaß an Sicherheit. Wir haben das System einem ausführlichen Praxistest mit unserem Kunden TransHohl Ges.m.b.H unterzogen und sind inzwischen davon überzeugt, dass es sich derzeit um das beste am Markt verfügbare System handelt. Daher bieten wir den Abbiegeassistenztestsieger von EYYES ab sofort in allen Volvo Trucks-Servicestückpunkten an“, bestätigt Michael Marek, Werkstattleiter des Volvo Group Truck Centers Tribuswinkel.Der CarEye® Safety Angle (kurz: CSA) von EYYES ist in der Lage, zielsicher die Bewegungsrichtung von Fußgängern, Radfahrern und Objekten zu erkennen und vorherzusehen. Er warnt den Fahrer in Echtzeit akustisch und visuell, bevor es zu einer möglichen Kollision kommt und bleibt selbst bei widrigsten Licht- und Wetterverhältnissen einsatzbereit. Gleichzeitig werden Fehlalarme minimiert, denn das System erkennt Personen und Radfahrer und löst nur bei tatsächlichen Kollisionsgefahren Alarm aus.„Möglich wird dies durch den Einsatz modernster Künstlicher Intelligenz (KI) auf Basis neuronaler Netze (Deep Learning). Mit der KI erkennen wir zielsicher Fußgänger und Radfahrer, und das selbst in zweiter Reihe hinter geparkten Autos. Darüber hinaus decken wir einen Überwachungsbereich von bis zu 10m Länge x 6m Breite neben dem Fahrzeug als Tot-Winkel Bereich ab. Das ist weit mehr als derzeit vom deutschen Kraftfahrbundesamt (KBA) gefordert wird. Damit hebt sich unser System ganz klar von allen anderen am Markt ab“, erklärt EYYES Geschäftsführer Dr. Wolfgang Domann.Das System ist für alle Fahrzeuge nachrüstbar und kann in der für den Kunden zuständigen Werkstatt mühelos eingebaut werden. Nach eingehender Prüfung hat sich die Firma TransHohl Ges.m.b.H entschieden, in Hinkunft ihren Fuhrpark mit dem Abbiegeassistenzsystem von EYYES auszustatten.„Wir haben schon viele Abbiegeassistenzsysteme getestet, das System von EYYES warnt zielsicher und verursacht keine Fehlmeldungen. Wir sind mit dem System sehr zufrieden“, bestätigt der Fahrer des Fahrzeugs Günter Baumgartner der Firma sowie Rafael Hohl, der Geschäftsführer und Inhaber der TransHohl Ges.m.b.H.Pressekontakt:PRESSE-KONTAKTEYYES GmbH , Im Wirtschaftspark 4, 3494 GedersdorfDr. Wolfgang DomannTel. +43(0)2735/37499-19, Mail: wolfgang.domann@eyyes.comWeb: www.eyyes.comOriginal-Content von: EYYES GmbH, übermittelt durch news aktuell