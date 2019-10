Volvo Group passiert Meilenstein von einer Million vernetzten Fahrzeugen für mehr Nachhaltigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Goteborg, Schweden (ots/PRNewswire) - Die Volvo Group kann in Formvon ausgelieferten Lkw, Bussen und Baumaschinen auf mehr als eineMillion vernetzte Fahrzeuge zugreifen. Die große Menge gesammelterDaten dient der Verbesserung der Produktivität durch eine erhöhteVerfügbarkeit von Fahrzeugen und Maschinen. Zudem der Reduzierung vonEmissionen und Lärm sowie zum Ausbau der Verkehrs- undBaustellensicherheit."Die vernetzten Lösungen sorgen für eine erhöhte Verfügbarkeit vonFahrzeugen und Baumaschinen bei unseren Kunden, höherer Sicherheitfür Fahrer, Nutzer und anderer Verkehrsteilnehmer und natürlichgesenkte Kohlendioxidemissionen. Die erste Million vernetzterFahrzeuge bildet aber nur den Anfang; wir streben auch zukünftig nachder Führung in diesem Bereich", sagt Martin Lundstedt, Präsident undCEO der Volvo Group.Bei der feierlichen Übergabe von vier Baggern an den dänischenKunden GSV Materieludlejning wurde die entscheidende Zahl von 1Million vernetzten Fahrzeugen überschritten.Mit dem verstärkten Zuzug von Menschen in die Städte wächst derBedarf an einer besseren Infrastruktur sowie an der optimiertenBeförderung von Personen und Waren."Der Volvo Group kommt eine Vorreiterrolle bei vernetztenFahrzeugen zu, und wir nutzen die aus der Konnektivität gewonnenenErkenntnisse und Einblicke in strategischen Kooperationen mit Kundenund Partnern um den Innovationszyklus zu beschleunigen", erläutertLars Stenqvist, Chief Technology Officer der Volvo Group.Die Volvo Group nutzt die Daten seiner vernetzten Fahrzeuge undBaumaschinen zu der Entwicklung von Produkt- und Servicelösungen, dieeinen echten Mehrwert für Kunden und die Gesellschaft insgesamtbieten.So können zum Beispiel vernetzte Busse von Volvo mithilfe vonZonenmanagement heruntergeladene Daten verwenden, um auf örtlicheVerkehrsbeschränkungen wie Umweltzonen, Lärmschutzbereiche undTempolimits reagieren zu können.Für die Betreiber von Baumaschinen und Bussen ist dieVerfügbarkeit entscheidend. Dank der gesammelten Daten können dasAbnutzungsverhalten wichtiger Bauteile vorhergesagt, Wartungsarbeitengeplant und Ersatzteile im Vorfeld bestellt werden, was dieAusfallzeiten für den Halter insgesamt reduziert und so zu einerhöheren Produktivität führt. Enthalten sind diese Leistungenbeispielsweise auch im Excellence Predict-Angebot von Renault Trucks.Das Volvo Connect-System vereint sämtliche digitalen undvernetzten Serviceleistungen für die Lkw-Kunden von Volvo in einereinzigen Schnittstelle, die den reibungslosen Lkw-Betrieb im Alltagermöglicht.Bei den Baumaschinen erlaubt das Managementsystem CareTrack Kundenund Händlern die Überwachung von Produktivitätsdaten.Zudem wurde für den schwedischen Kunden NCC einGewichtskontrollsystem entwickelt, das dem Baumaschinenführer oderLkw-Fahrer die Echtzeit-Überwachung der Nutzlast gestattet. Ergebnishier ist eine optimierte Beladung mit gesenkten Auswirkungen auf dieUmwelt."Konnektivität bewirkt einen Wandel in der Transportbranche.Erkenntnisse aus den gesammelten Daten können wir dazu nutzen, Wertefür unsere Kunden und die gesamte Gesellschaft zu schaffen und dasTransportwesen produktiver, nachhaltiger und sicherer zu machen",erklärt Anna Westerberg, Senior Vice President von Volvo GroupConnected Solutions.Klicken Sie hier, um eine Fotogalerie unserer einen Millionvernetzter Fahrzeuge anzuzeigen: volvogroup.com/1Mconnected(http://www.volvogroup.com/1mconnectedassets)Weitere Informationen finden Sie aufhttp://www.volvogroup.com/pressDie Volvo Group fördert Wohlstand durch Transportlösungen, indemsie Lkw, Busse, Baumaschinen, Antriebslösungen für Schiffs- undIndustrieanwendungen sowie Finanzierungs- und Serviceleistungenbietet, die die Verfügbarkeit und Produktivität auf Kundenseitesteigern. Seit ihrer Gründung im Jahre 1927 engagiert sich die VolvoGroup mit nachhaltigen Transport- und Infrastrukturlösungen aktiv fürdie Gestaltung der zukünftigen Transportlandschaft. Die Volvo Grouphat ihren Hauptsitz in Göteborg, Schweden, beschäftigt 105.000Menschen und bedient Kunden in mehr als 190 Märkten. 2018 belief sichder Nettoumsatz des Unternehmens auf 391 Milliarden schwedischeKronen (38,1 Milliarden Euro). Die Aktien von Volvo sind an derNASDAQ Stockholm notiert.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Claes Eliasson(Tel.: +46 31 323 72 29).Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1005576/Volvo_collage.jpgOriginal-Content von: AB Volvo, übermittelt durch news aktuell