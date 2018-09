Volvo Group: Bahnbrechende Innovationen für autonome und elektrische Transportlösungen der Zukunft

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Göteborg, Schweden (ots/PRNewswire) -Die Volvo Group arbeitet weiter mit Nachdruck an der Entwicklungzukunftsweisender Transportlösungen. Zu den jüngsten Beispielenzählen ein System zur Koordinierung autonomer Elektrofahrzeuge, dasmöglichst effiziente und sichere Warentransporte gewährleistet, unddie Konzeptstudie eines neuen elektrischen Kompaktradladers.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8397051-ground-breaking-innovations-for-transport/Beim Innovationsgipfel der Volvo Group, der am 12. September inBerlin stattfand, wurde die neue Warentransportlösung erstmals derÖffentlichkeit präsentiert. Sie besteht aus autonomenElektrofahrzeugen, die mit einer Leitstelle verbunden sind.Die Leitstelle überwacht verschiedene Parameter (Fahrzeugposition,Fracht, Batterieladezustand etc.) und sorgt anhand dieser Daten fürmöglichst effiziente Logistikabläufe und einen reibungslosenFahrzeug- und Warenverkehr.Vorgesehen ist das System für Bereiche, in denen auf kurzen Wegengroße Frachtmengen mit einer hohen Liefergenauigkeit bewegt werdenmüssen, wie es beispielsweise zwischen Produktions- und Hafenanlagender Fall ist."Dies ist eine unserer neuen Lösungen in den Bereichen Automation,Elektromobilität und Vernetzung ", so Lars Stenqvist, ChiefTechnology Officer der Volvo Group. "Daran zeigt sich das immensetechnische Know-how der Volvo Group."Durch die Weiterentwicklung der wegweisenden Technologie, diebereits in den Elektrobussen von Volvo zum Einsatz kommt, kann dieVolvo Group diese Lösungen auf andere Fahrzeuggattungen (Lkw,Baumaschinen etc.) und auf den Boots- und Industriebereichübertragen. Parallel dazu beschäftigt sich die Volvo Group seitvielen Jahren intensiv mit autonomen Fahrzeugen und hat bereitsmehrere Selbstfahr-Konzeptstudien präsentiert."Damit sind wir bestens für die Entwicklung zukunftsweisenderTransportlösungen gerüstet. Jetzt geht es darum, unsereEntwicklungsarbeit mit Nachdruck voranzutreiben", so Lars Stenqvist.Die Entwicklung der neuen Warentransportlösung erfolgt in engerZusammenarbeit mit den entsprechenden Kunden.Ebenfalls auf dem Innovationsgipfel in Berlin hat die Volvo Groupdie neue Baumaschine LX2 präsentiert, bei der es sich um dieKonzeptstudie eines elektrischen Kompaktradladers handelt. DerPrototyp der zweiten Generation ist Teil eines Forschungsprojekts undnoch nicht im Handel erhältlich. Der LX2 ist deutlich leiser,effizienter und kostengünstiger als seine herkömmlichen Pendants.Das Video finden Sie hier. https://youtu.be/a97H4hxwS6oUnter dem Hashtag #VolvoGroupSummit bleiben Sie in allen sozialenNetzwerken mit uns in Kontakt. (https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhashtag%2Fvolvogroupsummit&data=02%7C01%7CJoanna.Laszczkowska%40lionbridge.com%7C775b427cfd864dc645a008d613e5e48e%7C42dc8b0f47594afe934841952eeaf98b%7C0%7C0%7C636718275438025374&sdata=SPBjKdE5iqFsPe9LqPXezLu8B1UlQSubx5y5PvWEt54%3D&reserved=0)Weitere Geschichten aus der Volvo Group finden Sie unterhttp://www.volvogroup.com/press.Der Volvo Konzern ist einer der weltweit größten Hersteller vonLkw, Bussen, Baumaschinen sowie Schiffs- und Industriemotoren. Einumfassendes Spektrum an Finanzierungs- und Service-Dienstleistungengehört ebenfalls zum Angebot des Konzerns. Die Volvo Groupbeschäftigt rund 95.000 Mitarbeiter an Fertigungsstandorten in 18Ländern und vertreibt ihre Produkte in mehr als 190 Märkten. 2016belief sich der Umsatz der Volvo Group auf ca. 302 Milliarden SEK(31,9 Milliarden EUR). Die Volvo Group ist ein börsennotiertesUnternehmen und hat ihren Sitz im schwedischen Göteborg. Volvo Aktiensind an der Stockholmer NASDAQ-Börse notiert. Weitere Informationenfinden Sie auf der Website http://www.volvogroup.com.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/742236/Volvo_Trucks.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8397051-ground-breaking-innovations-for-transport/Weitere Informationen erhalten Sie von Anna Arbius unter derRufnummer +46-(0)31-322-2993AB Volvo (publ): +46-(0)31-323-72-29http://www.volvogroup.seOriginal-Content von: Volvo Car Group, übermittelt durch news aktuell