Volvo Construction Equipment (Volvo CE) hat sich mit dem schwedischen Kinostar Dolph Lundgren zusammengetan, um im prall mit Stunts gefüllten Minifilm Pump It Up die ultimative Stärke seiner Bagger vorzuführen.

Göteborg, Schweden (ots/PRNewswire) - Die Grenzen des gesamtenSpektrums der robusten, vielseitigen und intelligent gebauten VolvoCE Bagger werden im Film im Rahmen eines atemberaubend unterhaltsamenArmy-Bootcamp unter Aufsicht des Rekrutenausbilders Dolph Lundgrenauf die Probe gestellt. Dieser in den 1980ern durch Filme wie RockyIV, Universal Soldier und The Expendables bekannte Star sorgt imKampf von Mensch gegen Maschine für spannende Kino-Action.Klicken Sie hier (https://www.volvoce.com/global/en/our-offer/excavators-for-any-challenge/?utm_source=prb&utm_medium=pr&utm_campaign=excaw), um sich den Film anzusehen.In witziger Hommage an die Action-Filme, für die Dolph Lundgrenbekannt ist, stellt der Film eine Reihe von Volvo Baggern mit einemGewicht von 1,5 bis 95 Tonnen in einem brutal angriffslustigenWettkampf gegeneinander auf.In höchst ungewöhnlichen Stunts zerren die Maschinen den oben aufeinem riesigen Betonklotz stehenden Dolph Lundgren durch eineunbekannte Wüste, wenden riesige Reifen auf schlammigem Boden undführen die wohl weltweit erstmaligen Klimmzüge von Baggern aus - wasalles zum abschließenden Motto passt, dass diese wirklich 'Excavatorsfor any challenge' (Bagger für jede Aufgabe) sind. Das Ganze wird vondem klassischen Beat des Hit 'Pump up the Jam' der belgischen BandTechnotronic von 1989 untermalt.Bill Law, Senior Vice President der Corporate Communications beiVolvo CE, sagte: "Es ist eine gute Vorführung der Flexibilität undStärke unserer Bagger - vom kleinsten bis zum Schwergewicht. Darausentstand ein richtiger Feelgood-Minifilm mit Hollywood-Wirkung.Einige der Stunts sind etwas ungewöhnlich, aber wir wollten etwaswagen und unsere Geräte bis aufs Äußere testen. Unsere Bagger sindüberall auf der Welt jeden Tag beim Bau im Einsatz, was neben denKompetenzen der Baggerfahrer genau dieses Maß an Energie undDurchhaltevermögen erfordert."Dolph Lundgren steht seit mehr als 30 Jahren in Hauptrollen inHollywoodfilmen vor der Kamera und erfreut sich erneuter Beliebtheitdank der Hauptrollen in den neuen Hollywood-Kassenschlagern Creed IIund Aquaman, die noch in diesem Jahr herauskommen. Dank seinertechnischen Ausbildung und einem Stipendium bei der berühmtenamerikanischen Universität MIT (Massachusetts Institute ofTechnology) kann er es mit dem Denkvermögen und der geballten Powerder Baggerreihe von Volvo aufnehmen.Er äußerte sich dazu: "Möglicherweise war dieser Job dieungewöhnlichste Rolle, die ich jemals akzeptiert habe. Die VolvoBagger und ihre talentierten Fahrer bei all diesen verschiedenenTrainingsübungen zu erleben war wirklich sehr spannend - und dasalles absolut ohne Filmstunts. Ganz ehrlich gesagt konnte ich mir dasgar nicht vorstellen. Als gebürtiger Schwede bin ich natürlich sehrmit dieser schwedischen Marke vertraut. Als kleiner Junge bin ich imVolvo meines Vaters hinten mitgefahren. Für mich steht Volvo füreinige der besten skandinavischen Werte wie ein gradliniges Design,hervorragende Qualität und ein echtes Umweltbewusstsein. Über dieseZusammenarbeit habe ich mich wirklich riesig gefreut."Nur wenige Maschinen sind so vielseitig wie Bagger. Diese Kampagnehebt die Fähigkeit der Volvo Bagger hervor, für so gut wie jedeerdenkliche Aufgabe die ultimative Kraft und Leistung zu erbringen.Obwohl die Klimmzüge und das Wenden der Reifen keine gewöhnlichenAktivitäten darstellen, sind diese Stunts völlig echt und wurden vonProfis in einer sicheren, geschlossenen Umgebung ausgeführt. In derrealen Welt des Baus kommen die unterschiedlichsten Maschinen vonVolvo bei der Standortvorbereitung, bei Grabungen und beim Aushub bishin zum Abriss, der Beladung und der Leitungsverlegung zum Einsatz.Klicken Sie hier (https://www.volvoce.com/global/en/our-offer/excavators-for-any-challenge/?utm_source=prb&utm_medium=pr&utm_campaign=excaw/#behind-the-scenes), um einen kurzen Dokumentarfilm zum Film zusehen.Weitere Informationen finden Sie auf: www.volvoce.com/pumpitupHinweise an die Redaktion:In seiner 185 Jahre andauernden Firmengeschichte wurde Volvo CE zueinem der weltweit etabliertesten Hersteller von Produkten undDienstleistungen für den Bau, die Förderung, Abfallverwertung,Forstwirtschaft und Materialtransportbranchen. Zu den wichtigstenMaschinen zählen Bagger, Radlader und Sattelschlepper sowieStraßenbaumaschinen. Die unter den Marken Volvo, SDLG und TerexTrucks vermarkteten Produkte und Dienste des Unternehmens werden überein weltweites Fachhändlernetz vertrieben und kundendienstlichbetreut.Video -https://www.youtube.com/watch?v=zGix74iuHQE&feature=youtu.bePressekontakt:Jacqueline Reid jacqueline.reid@volvo.com+44(0)698503161Original-Content von: Volvo CE, übermittelt durch news aktuell