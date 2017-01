Volvo Cars mit drittem Absatzrekord in Folge (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Köln (ots) -- Im vergangenen Jahr global 6,2 Prozent Plus auf 534.332Einheiten- Neue 90er Modelle als wichtigste Wachstumstreiber- Volvo erwartet auch für 2017 ein weiteres RekordjahrVolvo hat 2016 zum dritten Mal in Folge einen Absatzrekorderzielt. Während der schwedische Premium-Automobilhersteller 2015 zumersten Mal in seiner Unternehmensgeschichte mehr als eine halbeMillion Personenwagen in einem Jahr verkauft hatte, sind dieAbsatzzahlen 2016 erneut um 6,2 Prozent gestiegen und erreichen denneuen Bestwert von 534.332 Fahrzeugen. Der neuerliche Verkaufsrekordunterstreicht die Breite und Tiefe des laufenden globalenTransformationsprozesses des Unternehmens.In allen wichtigen Regionen hat Volvo 2016 seinen Wachstumskursfortgesetzt. In den beiden größten Märkten China und USA verzeichneteVolvo zweistellige Wachstumsraten, und auch in Europa konnte dasUnternehmen seine Verkäufe steigern. Auch 2017 erwartet dasUnternehmen ein weiteres Rekordjahr im Hinblick auf den globalenFahrzeugabsatz.Die neuen Modelle der 90er Baureihe waren 2016 die wichtigstenTreiber des globalen Wachstums. So erzielte das große Premium-SUVVolvo XC90 ein Plus von 125 Prozent gegenüber dem Vorjahr - einAnstieg, der den Erfolg der neuen Designrichtung und der technischenEntwicklung bestätigt und Gutes für die anstehende Einführungweiterer neuer Modelle verheißt.Ebenso eindrucksvoll wie die Nachfrage nach den neuen 90erModellen ist die Tatsache, dass dem Volvo XC60 auch im neuntenVerkaufsjahr ein weiterer Absatzrekord gelungen ist. Weltweit wurden161.092 Einheiten des SUV verkauft. Damit ist der Absatz desFahrzeugs seit der Markteinführung 2008 jedes Jahr gestiegen.Auf dem größten Einzelmarkt China erzielte Volvo mit 90.930verkaufen Fahrzeugen im Jahr 2016 einen Zuwachs von 11,5 Prozentgegenüber dem Vorjahr. Die meistverkauften Modelle waren der VolvoXC60 und der Volvo S60L, die beide in China produziert werden.In den USA gehörte Volvo im letzten Jahr mit einem Plus von 18,1Prozent zu den am stärksten wachsenden Premiummarken in einemstagnierenden Markt. Insgesamt setzte das Unternehmen 82.726Fahrzeuge ab, besonders beliebt waren auch in den USA der Volvo XC90und der Volvo XC60.In Westeuropa verzeichnete Volvo ein Absatzwachstum von 4,1Prozent auf 206.144 Fahrzeuge, angetrieben von starken Ergebnissenauf Schlüsselmärkten wie Deutschland (siehe hierzu Presse-Mitteilungvom 3. Januar 2017), Großbritannien, Frankreich und Italien.Der erneute weltweite Absatzrekord krönt ein weiteres Jahr, in demVolvo seinen globalen Transformationsprozess erfolgreich fortgesetztund sich als wichtiger Wettbewerber im globalen Premium-Segment neupositioniert hat. Volvo hat im Jahresverlauf seine Führungsrolle aufGebieten wie dem autonomen Fahren, der Elektrifizierung, derSicherheit gestärkt, neue Allianzen geschmiedet, die Erneuerungseiner gesamten Produktpalette vorangetrieben und seine globaleindustrielle Präsenz ausgebaut.Die Arbeiten am neuen Volvo Produktionswerk in South Carolina, demersten Werk des Unternehmens in den USA, wurden 2016 fortgesetzt. Andem Standort, in den Volvo rund 500 Millionen US-Dollar investiert,werden neue Modelle produziert, die auf der skalierbarenProdukt-Architektur (SPA) basieren. Zunächst werden bis zu 2.000Menschen in dem Werk beschäftigt, mit dem Volvo sein langfristigesund starkes Bekenntnis zu den Vereinigten Staaten unterstreicht.Volvo hat auch eine neue Fertigungsstrategie für Chinapräsentiert. Diese sieht den Ausbau der Produktionskapazität sowiedie Entwicklung Chinas zu einem globalen Fertigungs- undExportstandort vor. Der Volvo S90 wird in Daqing im Nordosten Chinashergestellt, aktuelle und künftige Modelle der 60er Baureihe werdenim Werk Chengdu im Westen des Landes gefertigt. Im Osten Chinasentsteht ein drittes Volvo Werk: In Luqiao, rund 350 Kilometersüdlich von Schanghai, ist die Produktion der neuen Volvo 40erModelle geplant, die auf der kompakten Modular-Architektur (CMA)basieren.Mit der Vorstellung des neuen Volvo V90 Cross Country im Septemberhat Volvo die Einführung der neuen 90er Baureihe komplettiert. DieFahrzeuge der Baureihe zeigen auf eindrucksvolle Weise dieAuswirkungen der neuen SPA-Architektur auf Design, Technik und Marke- Errungenschaften, die von den mehr als 120 Auszeichnungenunterstrichen werden, die der Volvo XC90 bisher gewonnen hat.Volvo wird in den kommenden Jahren an der weiteren Erneuerung derkompletten Modellpalette arbeiten. 2017 debütieren eine komplett neuentwickelte Version des Volvo XC60 auf Basis SPA sowie das kompakteSUV Volvo XC40, das erste Modell einer neuen 40er Baureihe, die aufder CMA-Architektur für kleinere Fahrzeuge basiert.Volvo hat im abgelaufenen Jahr außerdem eine der umfassendstenStrategien zur Elektrifizierung innerhalb der gesamtenAutomobilindustrie vorgestellt. Sie sieht vor, dassPlug-in-Hybridfahrzeuge über die gesamte Modellpalette hinwegeingeführt werden. Bis 2019 wird Volvo außerdem sein erstesvollelektrisches Fahrzeug einführen. Bis 2025 will Volvo insgesamtbis zu eine Million elektrifizierter Fahrzeuge auf die Straßenbringen.Mit Hilfe neuer Partnerschaften, die 2016 geschmiedet wurden,positioniert sich Volvo an der Spitze des derzeitigen Wandelsinnerhalb der Automobilindustrie. Volvo und Uber haben sich daraufverständigt, ein gemeinsames Entwicklungsprojekt ins Leben zu rufenund zu finanzieren, das Fahrzeuge auf Basis der SPA entwickelt undproduziert, in die die neuesten Techniken zum autonomen Fahreneingebaut werden können.Zudem hat Volvo gemeinsam mit dem schwedischen Zulieferer Autolivein Joint Venture namens Zenuity gegründet. DasGemeinschaftsunternehmen wird Software für autonome Fahrzeuge sowiefortschrittliche Fahrerassistenzsysteme entwickeln, die auch anderenAutomobilherstellern angeboten werden. Mit Zenuity entsteht ein neuesUnternehmen für den schnell wachsenden globalen Software-Markt imBereich des autonomen Fahrens. Es ist das erste Mal, dass einführender Premium-Automobilhersteller und ein sogenannterTier-1-Zulieferer die Kräfte bündeln, um gemeinsam an neuenAssistenz- und Fahrsystemen für autonome Fahrzeuge zu arbeiten.2017 startet in Göteborg der weltweit fortschrittlichste undehrgeizigste Feldversuch mit autonomen Fahrzeugen. Dabei werdenFamilien autonom fahrende Volvo XC90 im Alltag nutzen. Vergleichbare Tests mit selbstfahrenden Fahrzeugen wird Volvo in den kommenden Jahren in London und China starten.
Als ein Ergebnis dieser und weiterer Partnerschaften ist Volvo nicht länger nur ein Automobilhersteller, sondern ein globales Premium-Mobilitätsunternehmen.
Meistverkauftes Modell 2016 war der Volvo XC60 mit 161.092 Einheiten (2015: 159.617), gefolgt vom Volvo V40/V40 Cross Country mit 101.380 Einheiten (2015: 106.631) und dem Volvo XC90 mit 91.522 Einheiten (2015: 40.621).