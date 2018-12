Volvo CE enthüllt 1:16-Spielzeugmodell seines A60H-Dumpers mit Kicklenkung

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Göteborg, Schweden (ots/PRNewswire) -Im Zuge der rasch herannahenden Weihnachtszeit bereichert Bruderdie robuste Welt der Baumaschinen mit einem Miniatur-Makeover, seinemneuesten preisgekrönten SpielzeugDas Spielzeugmodell des A60H-Dumpers mit Knicklenkung von Volvo CEim Maßstab 1:16 lässt Kinder das Fahren dieser industriellenSchwergewichte wirklichkeitsnah in ihrer Vorstellungskraft erleben.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/799582/Volvo_A60H.jpg )Video:https://www.youtube.com/watch?v=KIeHd_OdX1IMit einer Ladekapazität von 55.000 kg und einem Muldenvolumen von33,6 m[3] ist der A60H ein technisches Kraftpaket. Er ist in der Tatder größte knickgelenkte Dumper im marktführenden Segment von VolvoCE. Und jetzt ist er sogar als Spielzeugmodell im Maßstab 1:16 vonBruder, einem der führenden Spielzeughersteller Europas, für dasSpielen drinnen oder draußen erhältlich. Genau wie das Originalverfügt er über eine Knicklenkung, große Räder, einAll-Terrain-Drehgestell und eine komfortable Fahrkabine, in der einMini-Fahrzeugführer Platz nehmen kann."Sie sind niemals zu jung für Ihr erstes Volvo-Fahrzeug", so TimBirks, Global Business Manager bei Volvo CE. "Ein großartigesSpielzeug, auch wenn es relativ klein ist. Es sieht wirklich aus wiedas Original! Ich denke, es wird zu Weihnachten auf vielenWunschzetteln stehen."Spielerisches LernenDas unglaublich lebensechte Modell erntete bereits viel Beifalldurch sein innovatives Design und seine hohe Funktionalität, und esgewann den jährlichen "pro-K award" in der Spielzeugkategorie bei denjährlichen Verbraucher-Hersteller-Awards. Die Jury erkannte dieEigenschaft des Spielzeugs, junge Dumper-Fahrer zu begeistern und warbesonders beeindruckt von den Offroad-Fähigkeiten und derrealistischen Kippfunktion.Bau- und Konstruktionsspielzeug wird von Experten nach wie vor alshervorragendes Instrument zur Förderung der kindlichen Entwicklunggepriesen. Deshalb sind Spielzeugentwickler stolz, wenn sie ihrejungen Kunden ans Steuer setzen können. Paul Heinz Bruder, ManagingPartner bei Bruder, meinte dazu: "Kinder orientieren sich an ihrerUmgebung. Sie möchten die gleichen Dinge nachbauen, die sie täglichum sich herum wahrnehmen. Rollenspiele wie dieses sind ideal für diesoziale Entwicklung und stellen eine emotionale Verbindung her, diedas Spielen realistisch gestaltet. Es ist etwas, das elektronischeGeräte auf diese Weise einfach nicht erreichen können."Volvo CE verbindet eine langjährige Zusammenarbeit mit Bruder, diebis in die 1980er Jahre zurückreicht, als der damaligeGeschäftsführer des Spielzeugherstellers, Heinz Bruder, einenVolvo-Knicklenker mit sechs Rädern auf den Markt brachte.Das Volvo A60H-Spielzeug ist in gut sortierten Spielzeugläden undim Internet erhältlich.Pressekontakt://www.volvoce.com/press oder kontaktieren Sie Brian O'Sullivan unterosullivan@se10.com oder +447733-350307Original-Content von: Volvo Construction Equipment, übermittelt durch news aktuell