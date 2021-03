Volvo Aktie: Volvo plant vollelektrische Fahrzeuge bis 2030!

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Volvo ADR (OTC:VLVLY), das sich im Besitz von Geely Automobile Holdings Ltd (OTC:GELYF) befindet, hat angekündigt, bis 2030 ein Unternehmen für vollelektrische Fahrzeuge zu werden. Volvo hat letztes Jahr sein erstes vollelektrisches Fahrzeug, den XC40 Recharge, in ausgewählten globalen Märkten eingeführt. Das zweite vollelektrische Fahrzeug von Volvo, der C40 Recharge, wird heute den Medien vorgestellt und soll noch in diesem Jahr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



