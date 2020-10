Volvo Aktie: Alles auf Elektro!

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Volvo Trucks North America (VTNA) wird 70 schwere Elektro-Lkw der Klasse 8 in Südkalifornien einsetzen und dafür 21,7 Millionen US-Dollar an Zuschüssen zur Verbesserung der Luftqualität verwenden. Das Geld kommt von der US-Umweltschutzbehörde (EPA) und dem South Coast Air Quality Management District (AQMD). Volvo beteiligt sich an den Kosten des Programms und setzt derzeit im Rahmen des Volvo LIGHTS-Projekts (Low Impact ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



