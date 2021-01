Volvo Aktie: 54.000 Fahrzeuge nach Todesfall zurückgerufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Volvo USA ruft laut Bloomberg 54.124 Fahrzeuge zurück, nachdem ein Airbag-Defekt mit einem tödlichen Zwischenfall in Verbindung gebracht wurde.

Was geschah

Die Einheit von Geely Automobile Holdings Ltd. (OTC:GELYF) ruft in den Jahren 2001-2003 die in den Vereinigten Staaten registrierten oder verkauften Modelle S80 und S60 zurück. Dies ist nach dem Vorfall, der darauf hinweist, dass der Airbag reißen könnte, wodurch Metallfragmente fliegen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



