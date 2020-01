Volvo im Abgasskandal: Temperaturgesteuerte Abgasmanipulation entdeckt

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Berlin (ots) - Mit Volvo steht nun auch ein ausländischer Automobilhersteller imVerdacht, illegale Abschalteinrichtungen zur Abgasmanipulation verbaut zu haben.Untersuchungen zweier unabhängiger Prüfinstitute ergaben, dass der schwedischeKonzern temperaturgesteuerte Abschalteinrichtungen in einigen Geländewageneinsetzt.Thermofenster in zwei Volvo-ModellenBei einem Test des zur Deutschen Umwelthilfe gehörigenEmissions-Kontroll-Instituts (EKI) konnte festgestellt werden, dass der VolvoXC60 mit 2.0 Liter Motor und Abgasnorm Euro 5 die gesetzlich vorgegebenenGrenzwerte für Stickoxide (NOx) bei weitem überschreitet. Der Grund: Je nachHöhe der Außentemperatur fährt das Fahrzeug die Abgasreinigung herunter. BeiTemperaturen um 20 Grad filtert der Volvo-Geländewagen die Abgase in vollemUmfang. Liegt die Temperatur jedoch darunter - wie es in Deutschland mit einerDurchschnittstemperatur von zehn Grad die Regel ist -, wird die Abgasreinigunggedrosselt oder komplett abgeschaltet. Bei dieser Funktion handelt es sich umdas sogenannte Thermofenster, das nach Ansicht von Experten undVerbraucherrechtsanwälten unzulässig ist."Es handelt sich hier ganz klar um eine bewusste Täuschung des Verbrauchers:Volvo-Kunden wurde ein Fahrzeug mit einer temperaturgesteuertenAbschalteinrichtung verkauft, das die meiste Zeit die gesetzlichen Grenzwertefür Schadstoffe nicht einhält. Der Volvo-Halter fährt also ungewollt mit einemAuto, das weit gesundheits- und umweltschädlicher ist, als beim Kaufangenommen", erklärt Rechtsanwalt Johannes von Rüden von derVerbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN. "Wir raten Fahrzeughaltern, in deren Autoeine Abschalteinrichtung verbaut ist, Ansprüche auf Schadensersatz gegen denHersteller zu prüfen und mit anwaltlicher Hilfe durchzusetzen."Schadstoff-Grenzwerte um das Fünffache überschrittenEine Untersuchung des britischen Prüfinstituts Emissions Analytics kommt zueinem ähnlichen Ergebnis wie das EKI: Auch die Volvo-Geländewagen XC60 und XC90mit der Abgasnorm Euro 6 können die gesetzlichen Vorgaben für Stickoxide nichteinhalten. Die Grenzwerte wurden bei den Testfahrten mitunter um das Fünffacheüberschritten. Statt der zulässigen 80 mg/km Stickoxide setzten die Geländewagen414 mg/km NOx frei.Pressekontakt:VON RUEDEN - Partnerschaft von RechtsanwältenJohannes von RüdenLeipziger Platz 910117 Berlin030 / 200 590 770info@rueden.dewww.rueden.dehttps://www.rueden.de/abgasskandal/kostenlose-erstberatung/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140928/4506537OTS: VON RUEDENOriginal-Content von: VON RUEDEN, übermittelt durch news aktuell