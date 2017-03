Volvic Studie zeigt: Deutsche glauben an ihre innere Stärke (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Verkrampft, verschlossen, humorlos und pessimistisch - dieseAdjektive treffen laut einer aktuellen, in Deutschland, Frankreichund Großbritannien durchgeführten Studie von Volvic nicht mehr aufdie Deutschen zu. Stattdessen bezeichnen sich 71 Prozent derBefragten aus den 16 Bundesländern als optimistisch.Ein Grund für diesen Optimismus könnte nicht zuletzt dasBewusstsein über die eigenen Stärken sein: 79 Prozent der deutschenBefragten gaben an, über eine besondere innere Stärke zu verfügen.Das sind wesentlich mehr als in den beiden anderen Ländern. So warenin Frankreich lediglich 68 Prozent und in Großbritannien 66 Prozentder Befragten von ihrer inneren Stärke überzeugt.Über alle drei Länder hinweg wird Durchhaltevermögen am häufigstenals innere Stärke genannt. Eine weitere innere Stärke der Deutschenist außerdem Ruhe und Gelassenheit. Die Franzosen hingegenentschieden sich für Selbstvertrauen und die Briten fürEntschlossenheit.Ziel der repräsentativen Studie war es, die aktuellenEinstellungen zur inneren Stärke, Optimismus und Offenheit näher zubeleuchten. Dafür wurden in allen 3 Ländern jeweils über 2.000Personen befragt. Um den Glauben an die innere Stärke zu unterstützenund etwas Optimismus in den Alltag zu bringen, hat sich Volvic diesesThemas unter dem Motto "Finde Deinen Vulkan" angenommen.Aus diesem Grund gibt es ab sofort Ideen für innere Stärken aufallen Volvic Flaschen, beispielsweise in Form von"kämpfer-ich","großherz-ich","neugier-ich","idealist-ich". Paralleldazu folgt Mitte März die Webseite www.findedeinenvulkan.de, auf derdemonstriert wird, wie innere Stärken dazu beitragen können positiverdurchs Leben zu gehen und Ziele zu erreichen. Die Studie von Volviczeigt dabei, dass sich die Menschen in der Mitte Europas ihrerinneren Stärken durchaus bewusst sind und diese somit auch einsetzenkönnen.Pressekontakt:Danone Waters Deutschland GmbHFranziska WeberSolmsstraße 1860486 FrankfurtTel.: 069 719135-127franziska.weber@danone.comwww.volvic.deOriginal-Content von: Danone Waters Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell