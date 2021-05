Frankfurt (ots) - Volvic erweitert sein Mineralwasser-Limonaden Sortiment Volvic Limotion um die fruchtige Geschmacksrichtung "Blutorange". Volvic Limotion wurde 2020 als erstes sprudeliges Erfrischungsgetränk der Marke lanciert und überzeugt seitdem als Alternative zu klassischen Softdrinks mit wenig Kalorien, weniger Zucker[1], frei von Zusatzstoffen und angenehmer Kohlensäure in der PET-Einwegpfandflasche aus 100 Prozent Altplastik[2].Volvic baut sein Angebot an Alternativen mit weniger Zucker im Vergleich zu klassischen Softdrinks weiter aus und lanciert Volvic Limotion "Blutorange" - eine Geschmacksrichtung, die laut Marktforschungsinstitut Mintel in Deutschland immer beliebter wird.[3]Volvic Limotion besteht zu 85 Prozent aus natürlichem Mineralwasser. Dazu kommen nur noch natürliche Fruchtsaftkonzentrate sowie natürliche Aromen und ein wenig Zucker (4,3 g Zucker/100 ml, 19 kcal/100 ml) - künstliche Zusatzstoffe sind tabu. Stabilisatoren, Konservierungs- und Farbstoffe, Antioxidationsmittel und zu viele Kalorien kommen also gar nicht erst rein. Für einen kompromisslos guten Geschmack.Und auch bei der Verpackung muss mit Volvic Limotion kein Kompromiss eingegangen werden: Denn alle Volvic PET-Einwegpfandflaschen werden seit August 2020 aus 100 Prozent recyceltem Material hergestellt.[2] So konnten bisher 7.000 Tonnen frisches Plastik eingespart werden.[4] Und das Pfandsystem in Deutschland sorgt dafür, dass etwa 98 Prozent aller PET-Einwegpfandflaschen wieder zum Handel zurückgebracht und so recycelt werden können.[5]Ab sofort ist Volvic Limotion "Blutorange" in der 0,9 Liter-Flasche für je 1,49 EUR (UVP) im Handel erhältlich. Ergänzend zur Sorte "Blutorange" sind seit 2020 außerdem die beiden Geschmacksrichtungen "Orange" und "Zitrone-Limette" erhältlich.Schon gewusst? Seit Mai 2020 ist Volvic außerdem in Scope 1, 2 und 3 durch Carbon Trust klimaneutral zertifiziert[6] und Teil der B Corp Bewegung[7].ALLES AUF EINEN BLICK: Volvic Limotion "Blutorange"Zutaten: Natürliches Mineralwasser Volvic (85,2%), Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat 11% (Orange 5,1%, Blutorange 3%, Zitrone 2,9%), Zucker, Kohlensäure, natürliches Blutorangenaroma, natürliches Orangenaroma, Orangenextrakt, natürliches Aroma, färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotte)Größe: 0,9 LUVP: 1,49 EURVolvic Limotion "Blutorange" ist ab sofort deutschlandweit im Handel erhältlich.Bildmaterial dazu finden Sie hier (https://danone-my.sharepoint.com/personal/linda_schumacher_danone_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flinda_schumacher_danone_com%2FDocuments%2FBILDMATERIAL%2FVolvic%20Limotion%20Blutorange&originalPath=aHR0cHM6Ly9kYW5vbmUtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3AvbGluZGFfc2NodW1hY2hlci9FdmJfSzNoS1hoTkNsNHVESDBPd3VxVUIwT3FnNHl4OWdJTmk2Z2JoTzlOejlnP3J0aW1lPURWMWJBUUlrMlVn).-----------------[1] 30 Prozent weniger Zucker als herkömmlich zuckerreduzierte Limonaden[2] Ausgenommen Deckel und Etikett, daran arbeitet Volvic mit Hochdruck![3] Laut Marktforschungsinstitut GNDP Mintel (User and FKPortal Intelligence) wird die Geschmacksrichtung "Blutorange" im deutschen Markt immer beliebter.[4] Interne Berechnung, DanPrint.[5] Durch das Pfandsystem in Deutschland werden 98,9 % aller PET-Einwegpfandflaschen wieder zurück zum Pfandautomaten gebracht. (Quelle: https://newsroom.kunststoffverpackungen.de/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-19-Kurzfassung-Verwertung-PET-Getraenkeflaschen-2019.pdf)[6] Mehr erfahren Sie unter www.volvic.de[7] Mehr dazu erfahren Sie hier (https://bcorporation.net/directory/volvic).Pressekontakt:Danone Waters Deutschland GmbHFranziska WeberAm Hauptbahnhof 1860329 Frankfurt am Main+49 175 3616 219franziska.weber@danone.com www.volvic.deOriginal-Content von: Danone Waters Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell