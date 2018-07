Volvere: Ein sicheres Investment?

An der Heimatbörse Xetra London notiert Volvere per 24.07.2018 bei 925 GBP. Volvere zählt zu "Asset Management & Custody Banken".Unser Analystenteam hat Volvere auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Volvere-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 911,25 GBP mit dem aktuellen Kurs (925 GBP), ergibt sich eine Abweichung von +1,51 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (930,7 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,61 Prozent Abweichung). Die Volvere-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

