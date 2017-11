Voluntis integriert Insulia® in die virtuelle Diabetesklinik von Onduo

Cambridge, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Voluntis gab heutebekannt, man werde Insulia® von Voluntis in die virtuelleDiabetesklinik von Onduo integrieren. Onduo, ein von Verily (einemUnternehmen von Alphabet) und Sanofi gegründetes Unternehmen fürDiabetesmanagement, entwickelt eine virtuelle Plattform, die Hardwarewie drahtlos verbundene kontinuierliche Blutzuckermessgeräte,Software und personalisierte Unterstützung durch Gesundheitsexpertenintegriert, um Menschen bei der Bewältigung ihres Typ-2-Diabetes zuunterstützen. Insulia ist ein digitaler Begleiter, der Empfehlungenzur Insulintitration für Menschen mit Typ-2-Diabetes gibt.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/610619/Voluntis_Insulia_web_mobile.jpgDie integrierte Lösung wird Anfang 2018 in Pilotprogrammen mitAnbietern und Kostenträgern in den USA gestartet."Wir freuen uns, mit Onduo eine Partnerschaft einzugehen, über diedigitale Insulintitration im Rahmen seines integrierten Angebotes fürDiabetesmanagement verfügbar gemacht wird", sagte Pierre Leurent, CEOvon Voluntis. "Das Ziel von Voluntis ist es, die Belastung vonPatienten und Gesundheitsdienstleistern durch das Diabetesmanagementzu verringern und gleichzeitig die wertorientierte Versorgung inPartnerschaft mit den Kostenträgern voranzutreiben. DieseVereinbarung mit Onduo veranschaulicht, wie Unternehmen aus denBereichen digitale Therapeutika, Lifesciences und Technologieentsprechende Allianzen bilden können, um einige der größtenungedeckten Bedürfnisse im Gesundheitswesen zu befriedigen."Über Insulia®Insulia® stellt automatisierte Empfehlungen für Basalinsulindosenund Coaching-Meldungen für Menschen mit Typ-2-Diabetes bereit undermöglicht es dem Gesundheitsteam, den Fortschritt aus der Ferne zuüberwachen. Ein Arzt verschreibt Insulia über sein speziellesWebportal und gibt den Behandlungsplan vor, der die Dosierung desBasalinsulins an die spezifischen Bedürfnisse der Person anpasst. DerBenutzer erhält danach einen Aktivierungscode, mit dem er seinepersonalisierte App starten kann. Nach dem Herunterladen verwendetdie App die Blutzuckermesswerte und alle Hypo-Symptome, um dieDosierung in Echtzeit zu empfehlen. Diese werden mithilfe in dieAnwendung integrierter klinischer Algorithmen laufend aktualisiert.Die Daten werden automatisch an das Gesundheitsteam übermittelt, dasden Fortschritt des Patienten auf dem Weg zu seinem Ziel mithilfe vonmaßgeschneiderten Benachrichtigungen aus der Ferne überwachen kann.Damit können die Leistungserbringer personalisierteTelemedizindienste anbieten, die weltweit in zunehmendem Umfang vonden Zahlern unterstützt werden. Insulia ist für Verwender derBasalinsuline aller Marken verfügbar, einschließlich Lantus®,Levemir®, Toujeo®, Tresiba® (U-100) und Basaglar®. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.insulia.com/.Über VoluntisVoluntis entwickelt digitale Begleiter, die Menschen in die Lageversetzen, ihre Behandlungen in Zusammenarbeit mit ihrenGesundheitsteams aus der Ferne selbst zu verwalten. Die fürchronische Erkrankungen entwickelten, bahnbrechenden Produkte vonVoluntis sind auf die Personalisierung von Behandlungen, dieUnterstützung der Koordination von Teampflege und die Verbesserungvon Ergebnissen in der Praxis ausgerichtet. Voluntis setzt seinFachwissen bei der Digitalisierung klinischer Algorithmen und seineTechnologieplattform für die Entwicklung seiner begleitenden Lösungenein. Dazu gehören Insulia und Diabeo bei Diabetes sowie eCO und Zemyin der Onkologie. Voluntis unterhält langjährige Partnerschaften mitführenden Lifesciences-Unternehmen wie Sanofi, Roche und AstraZeneca.Das Unternehmen ist ein Gründungsmitglied der Digital TherapeuticsAlliance. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.voluntis.com/.[i] National Diabetes Statistics Report, 2014. (2014). Abgerufen am10. Februar 2017 von https://www.cdc.gov/diabetes/pubs/statsreport14/national-diabetes-report-web.pdf (https://www.cdc.gov/diabetes/pubs/statsreport14/national-diabetes-report-web.pdf)[ii] Roglic, G. (2016). Global report on diabetes [WeltweiterDiabetes-Bericht]. Abgerufen am 10. Februar 2017 von http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204871/1/9789241565257_eng.pdf?ua=1 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204871/1/9789241565257_eng.pdf?ua=1)[iii] National Diabetes Statistics Report, 2014. (2014). Abgerufen am10. Februar 2017 von https://www.cdc.gov/diabetes/pubs/statsreport14/national-diabetes-report-web.pdf (https://www.cdc.gov/diabetes/pubs/statsreport14/national-diabetes-report-web.pdf)[iv] Bailey CJ, Kodack M. "Patient adherence to medicationrequirements for therapy of type 2 diabetes." [Einhaltung dermedikamentösen Anforderungen für die Therapie von Typ-2-Diabetesdurch den Patienten] Int J Clin Pract. 2011 Mar; 65(3):314-22.[v] National Diabetes Statistics Report, 2014. (2014). Abgerufen am10. Februar 2017 von https://www.cdc.gov/diabetes/pubs/statsreport14/national-diabetes-report-web.pdf (https://www.cdc.gov/diabetes/pubs/statsreport14/national-diabetes-report-web.pdf)[vi] Diabetes Care Value ProgramGuarantees More Affordable, Higher-Quality Diabetes Care.[Mehrwertprogramm für Diabetesvorsorge garantiert erschwinglichereDiabetesvorsorge mit höherer Qualität] Express Scripts. 1. September2016Logo - http://mma.prnewswire.com/media/610618/Logo_Voluntis_nobl_ID_90a2e96d5d97__copy.jpgPressekontakt:Amelie Janson+1 617 245 4125amelie.janson@voluntis.comOriginal-Content von: Voluntis, übermittelt durch news aktuell