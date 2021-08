Voltaiq kooperiert mit Veniam bei der Übertragung von Batteriedaten elektrifizierter Fahrzeuge

Berkeley, California (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen wird Veniams führende intelligente Netzwerkplattform nutzen, um Batterieinformationen in einem nie dagewesenen Umfang zu übertragen und zu analysierenVOLTAIQ, der Branchenführer im Bereich Enterprise Battery Intelligence(TM), und VENIAM, der führende Anbieter für intelligente Netzwerkplattformen, haben eine Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet, um ein Vielfaches der heute üblichen Datenmengen in die Cloud zu übertragen. Mit Hilfe der Intelligent Networking Platform von VENIAM wird VOLTAIQ seinen Kunden ermöglichen, auch im mobilen Einsatz während der Fahrt alle verfügbaren Wireless-Networks wie 4G/5G, Wi-Fi und V2X-Netzwerke optimal zu nutzen und so größere Batteriedatensätze für Cloud-Analysen zu übertragen.Die Batterietechnologie hat sich in den letzten 10 Jahren rasant entwickelt, und die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ist mit Wachstumsraten von über 300 % pro Jahr so hoch wie noch nie. Um die Akzeptanz dieser Antriebstechnologie weiter voranzutreiben, gehören die Reichweite und der Zustand der Batterien zu den dringendsten Anliegen. VOLTAIQ bietet die einzige vollautomatische Batterieanalyselösung auf dem Markt an, die in der Lage ist, systematisch große Mengen an Batteriedaten zu sammeln, zu analysieren und in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln. Die intelligente Softwarelösung des Unternehmens vermittelt den Kunden ein ganzheitliches Verständnis ihrer Batteriesysteme und ermöglicht ihnen den Zugriff auf Echtzeit-Batteriefunktionen sowie die genaue Vorhersage zukünftiger Leistungen und Verhaltensweisen.Um die dabei entstehenden, wachsenden Datenmengen auf kosteneffiziente Weise zu übertragen, profitiert VOLTAIQ von VENIAM's Fähigkeit, 10x mehr Daten zu 50-80% niedrigeren Kosten pro Gigabyte zu übertragen. Dazu gehört auch die Nutzung von Millionen von öffentlichen Wi-Fi-Hotspots für den automatischen Daten-Offload, selbst wenn die Fahrzeuge sich im mobilen Betrieb befinden. Dabei sich Fahrzeuge mit VOLTAIQs Technologie nun neben öffentlichen Netzwerken auch mit privaten Enterprise-Netzwerken oder untereinander verbinden, indem sie die neuartigen Vehicle-to-Vehicle Kommunikationsfunktionen von Veniam nutzen.Tal Sholklapper, CEO von VOLTAIQ, sagt: Wir arbeiten nur mit den besten Technologiepartnern zusammen und haben umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, um die optimale Plattform zu finden, die eine sichere Datenübertragung zwischen dem Fahrzeug und der Cloud gewährleistet. Unsere Partnerschaft mit Veniam ist ein Meilenstein für unsere Kunden, um hochauflösende Batteriedaten in der Massenproduktion verfügbar zu machen, indem wir die größte Schwierigkeit, nämlich die Kosten und die schnelle Übertragung großer Datenübertragungen, ausräumen.João Barros, CEO von Veniam, fügt hinzu: Wir freuen uns, dass VOLTAIQ sich für eine Partnerschaft mit Veniam entschieden hat und unsere intelligente Netzwerkplattform für datenintensive Datenübertragungen in die Cloud nutzt. Bereits heute übertragen wir Terabytes an mobilen Daten pro Monat auf die individuell wirtschaftlichste Art und Weise. Wir freuen uns darauf, VOLTAIQ in Zukunft dabei zu unterstützen, den Besitzern von batteriebetriebenen Fahrzeugen das bestmögliche Produkterlebnis zu ermöglichen und die Mobilität der Zukunft so zu gestalten, dass sie den Herausforderungen des Klimawandels gerecht wird.Über VoltaiqVoltaiq ist die branchenweit erste Enterprise Battery Intelligence (EBI)-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, das Optimale aus ihren Batteriedaten zu machen. Die EBI-Plattform ist die einzige vollautomatische Softwarelösung, die systematisch große Mengen von Batteriedaten sammelt und auswertet, um daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen und so einen Einblick in die Batteriefunktion in Echtzeit und einen detaillierten Ausblick auf die zukünftige Leistung und das Verhalten zu ermöglichen. Führende Unternehmen der Branche verlassen sich auf Voltaiq: von der Unterhaltungselektronik über das Transportwesen, die Energiespeicherung und medizinische Geräte bis hin zu den Batteriezellen selbst. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.voltaiq.com.Über VeniamVeniam beschleunigt die Mobilität der Zukunft und macht Orte menschlicher, indem es intelligente Netzwerksoftware für Lieferflotten, Dashcams, Telematikanbieter, vernetzte Autos, autonome Fahrzeuge und andere mobile IoT-Geräte bereitstellt. Mit einem IP-Portfolio von mehr als 130 erteilten Patenten macht Veniam das Beste aus allen verfügbaren Netzwerken (4G/5G, Wi-Fi, V2X, etc.) und überträgt große Datenmengen zwischen Fahrzeugen und der Cloud - und das alles bei niedrigsten Kosten, optimaler Quality of Service (QoS) und unter Einhaltung höchster Sicherheitsvorgaben. Veniam ist vor allem für seine mobile Wi-Fi Offload-Lösung und seine Fahrzeug-Mesh-Netzwerke in urbanen Ballungsräumen wie New York, Singapur oder Porto bekannt und arbeitet eng mit den weltweit größten Flottenbetreibern, Autoherstellern und Zulieferern zusammen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.veniam.com