Voltabox: Bilanz „bereinigt“ – Übernahme voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Voltabox":

Abschreibungen in dreistelliger Millionenhöhe – das teilt Voltabox (WKN: A2E4LE) Aktionären heute im Rahmen der Bekanntgabe seiner vorläufigen Zahlen für 2019 mit.

Zum Einen nimmt Voltabox Wertberichtigungen in Höhe von 19 Millionen Euro auf die „noch defizitäre“ US-Tochter Voltabox of Texas vor. Die verschlechterten Geschäftsaussichten im Zuge der Corona-Pandemie schlagen mit außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 65 Millionen Euro zu Buche. Dazu kommen schließlich mehr als 16 Millionen ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.