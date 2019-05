Voltabox: Aufwärtsbewegung endet mit großem Knall

Weitere Suchergebnisse zu "Voltabox":

Voltabox (WKN: A2E4LE) informiert aktuell, dass es dazu angehalten ist, das Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2017 zu korrigieren. Im Gesamten ist der Konzerngewinn im Geschäftsbericht 2017 um mindestens 14,1 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen. Für 2017 weist die Voltabox AG einen Jahresüberschuss von 9,69 Millionen Euro aus.

Die Meldung sorgt für so viel Schwung, dass die Aktie in der Spitze um -24,11% verliert: von 15,18 auf 11,52 Euro. Die Voltabox-Aktie performte nach dem starken Anstieg im März weiter gut mit vielversprechenden Gewinntagen. Jetzt ist es vorbei mit der Kursrallye, bei der SD-Leser mit dem März-Highflyer nach frühzeitigem Tipp starke Prozente erzielten.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:

Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider!

Weitere Hinweise zum Datenschutz. Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.

Voltabox kassiert Millionen an Gewinnen ein …

In insgesamt 9 Punkten bemängelt die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) den Konzernabschluss von Voltabox für das Geschäftsjahr 2017. Es geht um detaillierte Rechnungslegungsvorschriften, diese hat Voltabox wohl nicht erfüllt.

Die größte Bereinigung des Konzernergebnisses um 9,9 Millionen Euro geht auf ein Tansaktionsposten mit der Muttergesellschaft paragon GmbH & Co. KGaA zurück.

Insgesamt wurde der Konzerngewinn um mindestens 14,1 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen. Demnach müsste Voltabox nach einem Jahresüberschuss in 2017 in Höhe von 9,7 Millionen Euro in die Verlustzone rutschen.

Seitens der DPR wird zudem beanstandet, dass nur eine Tochtergesellschaft von Voltabox mit mehr als 10% zum Konzernumsatz beiträgt, entgegen zweier Unternehmen mit jeweils über 10% Anteil, wie von Voltabox im Geschäftsbericht 2017 behauptet.

Die Wirtschaftsprüfer haben den Geschäftsbericht 2017 von Voltabox mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.





… doch die Auftragsbücher sind weiter voll

Am 1. April hatte Voltabox seine Prognose für das laufende Jahr gegeben. Der Konzernumsatz für 2019 wird zwischen 105 bis 115 Millionen Euro erwartet, bei einer EBIT-Marge in der Größenordnung von 8 bis 9%. Das kumulierte Auftragsvolumen für die nächsten fünf Jahre liegt bei über 1 Milliarde Euro.

Mit einem Knall endet die Aufwärtsbewegung

Wir gehen mit der heutigen Nachricht davon aus, dass die kurzfristige Aufwärtsbewegung gestoppt ist. Die gestiegene Unsicherheit lastet auf der Aktie. Die Meldung sorgt für so viel Schwung, dass die Verkäuferseite Oberwasser haben dürfte.