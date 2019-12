Voltabox Aktie: Ein kleiner Rückblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Voltabox":

Zur Voltabox-Aktie gibt es – wenig überraschend – mehrere mögliche Ansichten. Eine könnte in etwa so lauten: Die Aktie bzw. das Unternehmen war seit dem Börsengang per saldo eine große Enttäuschung. Dazu ein kleiner Rückblick: Im Herbst 2017 ging Voltabox an die Börse, es wurden laut eigenen Angaben insgesamt 6,325 Millionen platziert. Der Ausgabepreis: 24,00 Euro je Aktie! Wer damals zeichnete ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung