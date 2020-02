Voltabox Aktie: Weiterhin stabil!

Weitere Suchergebnisse zu "Voltabox":

Nach einem neuen Auftrag von e-troFit war bei der Aktie von Voltabox in der abgelaufenen Woche wieder richtig Leben zu spüren. Am Mittwoch sprangen die Kurse zeitweise um mehr als zehn Prozent in die Höhe und konnten die Marke bei 8 Euro recht deutlich überspringen. Wer dachte, dass es sich dabei nur um eine kurzfristige Erholung handelte, wurde in den darauf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung