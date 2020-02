Voltabox Aktie: Vorsicht jetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Voltabox":

Zugegeben, es wäre deutlich verfrüht, die Aktie von Voltabox jetzt schon abzuschreiben. Was sich in den letzten Tagen und Wochen an der Börse abspielt, sollte den Aktionären aber wenigstens zu denken geben. Zunächst erreichte die Aktie von Voltabox Im Januar bei 9,20 Euro ein neues Zwischenhoch. Von dort ging es für den Titel in hohem Tempo abwärts. Besonders besorgniserregend ist, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung