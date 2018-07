Voltabox Aktie: So haben wir uns das nicht vorgestellt!

Weitere Suchergebnisse zu "Voltabox":

Die Entwicklung der Voltabox-Aktie ist vorsichtig ausgedrückt eher schwach verlaufen. Anleger, die zu Beginn des Jahres in das Papier investiert haben, müssten mittlerweile ein rotes Minus in ihrem Depot stehen haben. Die Aktie hat sich um mehr als 25 Prozent verbilligt und ist mittlerweile nur noch 18 Euro wert. Der Trend ist also derzeit mehr als deutlich abwärts geneigt.

Aktuelle Einschätzung zur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.