Voltabox-Aktie: Charttechnisch tut sich hier wenig!

Weitere Suchergebnisse zu "Voltabox":

Die Voltabox Aktie gehört noch immer zu den Börsenneulingen, denn erst gegen Ende des Jahres 2017 ging es an die Börse. Seitdem haben sich die Erwartungen der Anleger nicht erfüllt. In den ersten Wochen am Parkett lag der Kurs der Aktie noch über 30 Euro, nun ist davon nur noch rund 1/3 vorhanden. Der Kurs fiel im laufenden Jahr auf einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung