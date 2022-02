Voltabox Aktie Abgesang? Nächste Monate „wohl kaum Umsatz“, Eigenkapital schrumpft zum 31.12.2021 auf 500 TEURO

Voltabox Aktie – Finger weg. Diese Aussage kommt jetzt natürlich viel zu spät. Die Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9) konnte im November in ihren Resten „an neue Aktionäre“ verkauft werden und belastet so nicht mehr die paragon Bilanz. Aber die Voltabox ist weit entfernt von dem ursprünglichen Hoffnungsträger, E-mobilitätswert oder Technologieführer, als der man vor einigen Jahren noch auftrat. Mittlerweile ist Voltabox, nach Abgabe der US-Aktivitäten und anderen Teilen (Automotive) an paragon nur noch ein Unternehmen, das „erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen“ musste. Grund seien massive Probleme in den Zulieferketten von Voltabox gewesen, welche zu einer nachhaltigen Störung in der Beschaffung von Komponenten geführt hätten. Zudem erweise sich die „Abkündigung eines wichtigen Bauteils als äußerst kritisch für die Bearbeitung vorliegender Kundenbestellungen“.

Voltabox ist nicht lieferfähig bei bestehenden Aufträgen – geht’s noch schlimmer?

Entsprechend desaströs die vorläufigen Zahlen für 2021 mit einem Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen in Höhe von 3,0 Mio EUR bei einem EBITDA von Minus 5,2 Mio EUR. Und als ob es nicht noch schlechter ginge: Aufgrund der andauernden Beeinträchtigungen bei der Teilebeschaffung erwartet der Vorstand in den ersten beiden Quartalen keinen wesentlichen Beitrag zum Gesamtjahresumsatz.

Also Däumchendrehen in der Produktion! Sechs Monate keine nennenswerte Produktion, weil man nicht in der Lage ist, Komponenten zu beschaffen. Fragt sich nur wie lange die neuen Schweizer Aktionäre das noch mitmachen werden, wie lange die Voltabox bei 500 TEURO Eigenkapital und Null Umsatz noch um einen Insolvenzantrag herumkommen kann. Es sieht wohl sehr, sehr düster aus.

Voltabox Aktie steht nicht vor einem neuen Anfang – zumindest sollte dafür etwas passieren. Aber was?

„Im Jahr 2021 hatte sich die Gesellschaft über Asset Deals vom Automotive-Geschäft sowie von den Aktivitäten in Nordamerika getrennt. Die Maßnahmen haben jedoch nicht wie erhofft zu einer Stabilisierung des durch die anhaltende Verlustsituation reduzierten Eigenkapitals geführt. Dessen Höhe wird gemäß dem vorläufigen Konzernabschluss zum 31. Dezember 2021 bei nunmehr rund 500 TEURO erwartet.“ – So heisst es in der heutigen Unternehemnsmeldung, hört sich irgendwie ratlos an.

Aktuell (14.02.2022 / 14:22 Uhr) notieren die Aktien der Voltabox AG im Frankfurter-Handel bei 1,25 EUR (-0,26EUR / -17,21 %) .



