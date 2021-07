VoltDB vergrößert Team und verlegt Hauptsitz zur Unterstützung des Geschäftswachstums

Bedford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - VoltDB, die führende Datenplattform für Unternehmen, die eine schnelle Datenentscheidungsfindung ermöglicht, hat heute die Eröffnung des neuen Hauptsitzes und die Erweiterung seiner weltweiten Organisation als Reaktion auf die Geschäftsnachfrage bekannt gegeben.VoltDB baut derzeit als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach Datenplattformen, die extrem zuverlässige Anwendungen mit niedriger Latenz für 5G, IoT und Edge-Computing betreiben können, seine globale Reichweite weiter aus.Neben der Eröffnung der neuen Einrichtungen hat VoltDB in letzter Zeit eine Reihe zusätzlicher Einstellungen im gesamten Unternehmen vorgenommen, die alle Aspekte im Geschäft, Vertrieb, Marketing und Technik abdecken. Anfang dieses Jahres wurde die Ernennung von Paul Farmer (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3225282-1&h=2888883798&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3225282-1%26h%3D1969570413%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-releases%252Fpaul-farmer-to-join-voltdb-as-senior-vice-president-of-global-sales-301245202.html%26a%3DPaul%2BFarmer&a=Paul+Farmer) zum Senior Vice President für den weltweiten Vertrieb bekannt gegeben.VoltDB hat auf dem Mobile World Congress die Veröffentlichung der neuesten Version seiner Datenplattform V10.2 angekündigt, die erhebliche Verbesserungen der nativen Cloud-Funktionen der Plattform bietet, unter anderem verbesserte Integrationen in Kafka-und Kubernetes und eine optimierte Version seiner rechenzentrumsübergreifenden Replikationsfunktion für Active-Active-Active-Rechenzentren."Wir freuen uns natürlich sehr über diese neuen Wachstumschancen, da sie unsere Überzeugung bestätigen, dass wir ein wirklich disruptives und einzigartiges Produkt anbieten, das der Markt im Zeitalter schneller Daten dringend benötigt", erklärte David Flower, CEO von VoltDB. "Der neue Hauptsitz entspricht den Bedürfnissen unseres expandierenden Geschäfts besser und bietet einen hochmodernen Arbeitsbereich, der eine effektive Zusammenarbeit und Kommunikation und gleichzeitig eine flexible Arbeitsgestaltung ermöglicht."Informationen zu VoltDBVoltDB ermöglicht es Unternehmensanwendungen, Daten im einstelligen Millisekundenbereich aufzunehmen, zu verarbeiten und zu verarbeiten, um neue Umsatzquellen zu erschließen und Umsatzverluste zu verhindern. Mit branchenführenden Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Finanzen, Gaming und vielen anderen Branchen ist die VoltDB Data Platform einzigartig positioniert, um die Go-to-Technologie für jedes Unternehmen zu sein, das die Vorteile von 5G, IoT und was auch immer als nächstes kommt, voll ausschöpfen möchte.Pressekontakt:voltdb@escalatepr.comOriginal-Content von: VoltDB, übermittelt durch news aktuell