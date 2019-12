Volskwagen legt dank SUV-Verkäufen in USA deutlich zu

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

HERNDON (dpa-AFX) - Nach zwei schwächeren Monaten hat der Autobauer Volkswagen in den USA wieder spürbar zulegen können.



Im November verkauften die Wolfsburger 29 218 Autos und damit 9,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Dienstag am US-Sitz in Herndon (Bundesstaat Virginia) mitteilte. Grund war der reißende Absatz von SUVs mit einem Plus von 30 Prozent. Bei den in den USA beliebten Stadtgeländeagen hatte VW mit dem frischen Modell vom Tiguan und dem neuen Atlas eine Offensive gestartet. Beim immer noch wichtigsten US-Modell, dem Jetta, konnte VW hingegen nicht mehr so viele Autos loswerden. Auch beim Passat standen weniger Verkäufe zu Buche./men/fba