Vollzug der Transaktion: SIGNA übernimmt Galeria Karstadt Kaufhof vollständig / Closing planmäßig vollzogen

Mit Wirkung zum 1. Oktober hat die SIGNA-Gruppeplanmäßig sämtliche Anteile am Warenhaus-Konzern Galeria KarstadtKaufhof übernommen. Der bisherige Minderheitseigner Hudson´s BayCompany, der bislang mit 49,99 Prozent am operativenGemeinschaftsunternehmen beteiligt war, hat seine Anteile komplett andie Signa-Gruppe veräußert und übernimmt gleichzeitig dieniederländische Hudson's Bay Netherlands zu 100 Prozent.Dr. Stephan Fanderl, Geschäftsführer der SIGNA Retail und CEO vonGaleria Karstadt Kaufhof: "Dies ist ein wichtiger Schritt für unserUnternehmen. Jetzt werden unsere Entscheidungswege noch einmalerheblich kürzer und wir damit schneller. Signa ist ein äußerstverlässlicher Eigentümer, der uns seit Jahren kennt und unseren Marktexzellent versteht."SIGNA und HBC hatten im Dezember 2018 ihre beiden Warenhauskettenunter der operativen Führung der SIGNA zusammengeführt. Das Team umStephan Fanderl richtet seitdem mit Karstadt- und Kaufhof-Managerndas entstehende neue Einzelhandelsunternehmen mit rund 250 Warenhaus-und Sports-Filialen zu einem vernetzten "Marktplatz der Zukunft" neuaus.Während das belgische Warenhausunternehmen Galeria Innovollständig bei SIGNA verbleibt, wird Hudson´s Bay Niederlande wiedereine 100%ige Gesellschaft von Hudson´s Bay Company.Im Rahmen des Closings erwirbt SIGNA von HBC auch sämtlicheAnteile am bislang gemeinsamen Immobilienbestand. Bisher hatten beideUnternehmen je 50 Prozent am Portfolio gehalten.