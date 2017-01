Unterföhring (ots) -Game on! Mit der ersten "Promi-Darts-WM" überzeugt ProSieben seinPublikum auf Anhieb: Sehr gute 14,1 Prozent Marktanteil der 14- bis49-jährigen Zuschauer verfolgen die große Live-Show am Samstagabend.Im Finale machte das Team von Tim Wiese und Michael van Gerwen kurzenProzess mit seinen Gegnern: Der Ex-Nationaltorwart gewinnt an derSeite des frisch gekürten Darts-Weltmeisters aus Holland und besiegtLothar Matthäus und Profi Peter Wright."Es war ein harter Kampf, aber ich habe mit dem bestenDarts-Spieler der Welt zusammen gespielt - und wir haben am Ende klargewonnen. Ich habe im Vorfeld viel trainiert, und das hat sichausgezahlt. Darts ist ein geiler Sport", sagte Tim Wiese im Anschlussan seinen Sieg. Anerkennende Worte von Teampartner und WeltmeisterMichael van Gerwen: "Tim hat super gespielt, und im Finale war errichtig gut. Er war ein guter Partner, denn er hasst es wie ich zuverlieren. 'The Machine' und 'Mighty Mike' haben es heute Abend allengezeigt!"Bilder aus der Show stehen auf presse.prosieben.de/Darts2017 zumDownload bereit.Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertesFernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope /ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 08.01.2017(vorläufig gewichtet: 07.01.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR EntertainmentMichael Benn Tel. +49 [89] 9507-1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionAlina Jahrmarkt Tel. +49 [89] 9507-1191Alina.Jahrmarkt@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell