Unterföhring (ots) -What a night! Nach drei Siegen in Folge musste sich SteffenHenssler zum ersten Mal in seiner ProSieben-Reihe geschlagen geben.Kandidat Xabier (37) aus Würzburg gewinnt bei "Schlag den Henssler"am Samstagabend eine Million Euro. Die Samstagabend-Show erzieltegute 12,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauernauf ProSieben."Der Kopf ist gerade komplett leer. Ich habe noch nichtrealisiert, dass ich eine Million Euro gewonnen habe. Ich habe vorherbewusst nicht über das Geld nachgedacht, jetzt bin ich überfahren. Eshat einfach alles gepasst. Wir haben vier Kinder, jetzt haben wirmehr Sicherheit. Wir werden heute Abend sicher noch länger feiern",sagte Mathe- und Sportlehrer Xabier im Anschluss an seinen Sieg.Steffen Henssler gratulierte dem Gewinner: "Xabier hat völligverdient gewonnen. Ich habe irgendwie nicht in die Sendungreingefunden. Vielleicht war ich einfach zu entspannt nach den dreiSiegen vorher... ."Das Spiele-Protokoll von "Schlag den Henssler"Spiel 1: "Laubbläser-Ball". Wer sorgt für mehr als heiße Luft undbläst die meisten Bälle ins gegnerische Tor? Kandidat Xabier gewinntdas erste Spiel und geht mit 1:0 in Führung.Spiel 2: Ein Spiel für Wasserratten! Beim Außenspiel"Schwimmmathlon" wird geschwommen und geschossen, was das Zeug hält.Der ehemalige Wasserballprofi Xabier siegt erneut. 3:0.Spiel 3: Wer erkennt die richtigen "Vornamen" von den bekanntenPersönlichkeiten? Xabier behält den Durchblick. 6:0Spiel 4: Jetzt geht's dem Ungeziefer an den Kragen: BeimBrettspiel "Kakerlakak" hat Xabi die Nase vorn. 10:0 für denHerausforderer von Steffen Henssler.Spiel 5: Wer versenkt mit einem "Langen Hammer" am schnellsten dieNägel? Xabier hämmert sich zum Sieg. Es steht jetzt 15:0.Spiel 6: "Was passt nicht"? Xabier bleibt am Ball und siegtsouverän. 21:0!Spiel 7: Beim "Medizinball rollen" ist Fingerspitzengefühlgefragt: Wer bewegt den Ball am schnellsten mit den Fingern ins Ziel?Steffen Henssler gibt alles - und gewinnt sein erstes Spiel desAbends. 21:7 für Xabi.Spiel 8: Wer kennt sich bei "Wurf Reversi" am besten aus? Xabiergewinnt - und baut seine Führung aus. 29:7.Spiel 9: Für "Stapler-Basketball" geht es wieder vor das Studio:Wer macht das Rennen und schafft die meisten Bälle in den Korb?Steffen Henssler gewinnt und verkürzt auf 29:16.Spiel 10: Beim Kult-Spiel "Blamieren oder kassieren" liefern sichSteffen und Xabier ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Steffen hat die Nasevorn. Es steht nur noch 29:26 für Xabier.Spiel 11: Flott geht es bei "Triker" über den Parcours. Hensslerfährt mehrfach in die Bande. Xabier hat den Dreh raus - und gewinntdas Spiel. 40:26.Spiel 12: Spiel, Satz und Sieg bei "Crossminton" für denSportlehrer Xabier. Er führt jetzt 52:26.Das Spiel 13 ist ein Matchball-Spiel und heißt "Billard". AmPool-Tisch behält Xabier Nerven - und gewinnt das Spiel und damit dieShow! Xabier gewinnt ein Million Euro!