Volltilger-Darlehen im Zinstief: Planungssicherheit ist gefragt / Jeder zehnte Bauherr oder Immobilienkäufer und jeder dritte Anschlussfinanzierer wählt ein Volltilger-Darlehen / Anteil ist gestiegen (FOTO)

München (ots) -Bauzinsen sind derzeit historisch günstig. Wie hoch die Zinsen in10, 15 oder 20 Jahren sein werden, ist aber nicht vorhersehbar undsomit auch nicht die künftige Belastung durch einen Anschlusskredit.Interhyp, Deutschlands größter Vermittler für privateBaufinanzierungen, weist darauf hin, dass Volltilger-Darlehen indieser Situation oft eine sinnvolle Alternative sind. Diese Darlehensind am Ende der Zinsbindung vollständig abbezahlt."Volltilger-Darlehen bringen bestmögliche Planungssicherheit undsind wegen des gesunkenen Zinsniveaus oft auch erschwinglich",erklärt Mirjam Mohr, Vorständin der Interhyp AG. Mittlerweile istlaut Interhyp rund jede zehnte abgeschlossene Finanzierung für einenBau oder Kauf ein Volltilger-Kredit. Bei den Anschlussfinanzierungensind es sogar über dreißig Prozent. 2013 waren noch rund 7 Prozentaller Erstfinanzierungen und nur 17 Prozent allerAnschlussfinanzierungen Volltilger.Nach Angaben von Interhyp tragen die niedrigen Kreditzinsengrundsätzlich dazu bei, dass Kreditnehmer anteilig mehr Geld für diemonatliche Kreditrückführung aufbringen können und ihr Darlehenschneller abbezahlen. Das gilt besonders in Regionen mit geringerenPreisanstiegen bei den Objekten, weil die Zinsersparnis dort wenigerdurch die höheren Kaufpreise aufgebraucht wird. Das Zinsumfeld bietetdamit gute Voraussetzungen für Volltilger-Darlehen. Außerdem bietenBanken für Volltilger sogar besonders günstige Zinsen. "In Zeiten vonNiedrigzinsen wie jetzt lohnt es sich besonders, beimBeratungsgespräch Volltilger-Optionen zu prüfen und berechnen zulassen", sagt Mirjam Mohr.Ob ein Volltilger-Darlehen gewählt wird, das in 10, 15 oder 20Jahren vollständig zurückgezahlt ist, hängt von den finanziellenMöglichkeiten des Immobilienkäufers ab. "Während bei herkömmlichenDarlehen Zinsbindung und Anfangstilgung die entscheidenden Parametersind, entscheidet beim Volltilger die Frage, zu welchem Zeitpunkt derKreditnehmer schuldenfrei sein möchte. Daraus leiten sichTilgungshöhe und Laufzeit ab - sowie die monatliche Kreditrate",erklärt Mirjam Mohr. Bei kurzen Laufzeiten ist die Rate einesVolltilgers höher als bei einem herkömmlichen Darlehen mitAnschlusskredit, denn das Darlehen muss in kürzerer Zeit vollständigabbezahlt sein.Das verdeutlicht das nachfolgende Rechenbeispiel: Wer ein Darlehenvon 300.000 Euro in zehn Jahren komplett zurückzahlen möchte, mussdafür eine monatliche Rate von rund 2.600 Euro stemmen. Soll derVolltilger nach 15 Jahren getilgt sein, sind es noch immer gut 1.800Euro. Läuft der Volltilger zwanzig Jahre, sind vom Immobilienkäuferaber nur noch monatlich rund 1.400 Euro an die Bank zu überweisen.Zum Vergleich: Bei einem herkömmlichen Darlehen mit gleicher Rate von1.400 Euro und fünfzehnjähriger Zinsbindung bleibt zum Ende derersten Zinsbindung in fünfzehn Jahren noch eine Restschuld von rund80.000 Euro, die dann zum Marktzins finanziert werden müsste. In derVolltilger-Variante auf zwanzig Jahre zahlt der Darlehensnehmer fünfJahre länger, aber zu jetzt schon feststehenden Raten von 1.400 Euromonatlich. Weil die Zinsen für das Volltilger-Darlehen so günstigsind, sind auch die Gesamtzinskosten relativ niedrig. Mit demzwanzigjährigen Volltilger-Darlehen lässt sich also viel Sicherheitfür eine vergleichsweise niedrige Monatsrate erreichen. Mirjam Mohr:"Das Volltilger-Darlehen empfiehlt sich besonders fürsicherheitsorientierte Kreditnehmer und für diejenigen, die zu einembestimmten Zeitpunkt, wie etwa dem Renteneintritt, auf jeden Fallschuldenfrei sein wollen."Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sichdirekt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich anEinzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat dasUnternehmen 2018 ein Baufinanzierungsvolumen von 22 Milliarden Euroerfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabeiverbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit dereigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mitkundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichnetenKompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppebeschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an 110 Standortenpersönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Britta Barlage, Pressesprecherin / Senior Editor B2CTelefon (089) 20 30 7 - 13 25E-Mail: britta.barlage@interhyp.dewww.interhyp.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell