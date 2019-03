Vollindexierung des Rundfunkbeitrags verfassungs- und europarechtlich nicht zulässig

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) -- Prof. Dr. Thomas Hirschle legt Kurzgutachten zur Bewertungpauschaler Indexierungsmodelle im Auftrag des VAUNET vor- Gefahr einer übermäßigen Belastung der Beitragszahler- Je nach Ausgestaltung ist eine effiziente Kontrolle derWirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht mehr möglich- Länder sollten aktiv über Umfang der Angebote und konkretenAuftrag entscheiden- VAUNET kündigt an, rechtliche Schritte gegen ein neuesIndexierungsmodell zu prüfenAm 21. März werden die Ministerpräsidenten der Ländervoraussichtlich über eine mögliche Indexierung des Rundfunkbeitragsentscheiden. Diskutiert werden aktuell die Kopplung desRundfunkbeitrags an Indizes wie z. B. den Verbraucherpreisindex oderdie Inflationsrate der letzten zwei Jahre. Im Auftrag des VAUNET -Verband Privater Medien hat der frühere Präsident der Landesanstaltfür Kommunikation Baden-Württemberg und das langjährige Mitglied derKommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs deröffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (KEF), Prof. Dr. ThomasHirschle, die Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit möglicherIndexierungsmodelle in einem Kurzgutachten bewertet. Hirschle kommtdabei zu dem Ergebnis, dass ein einheitlicher Index weder dem Gebotder bedarfsgerechten Finanzierung noch dem Verbot einer übermäßigenBelastung der Beitragszahler entsprechen würde. Eine Vollindexierungwürde eine Kompetenzverschiebung weg von Politik und KEF hin zu denRundfunkanstalten bedeuten. Damit entfiele der Legitimationsdruck beider künftigen Aufgabenentwicklung. Es entstünde zwar mehrFlexibilität, aber eine unkontrollierte Flexibilität der Anstalten.Das entspräche nicht der gebotenen ausgewogenen Balance derKompetenzen und Kräfte und wäre verfassungs- und europarechtlichnicht zulässig.Hans Demmel, Vorstandsvorsitzender des VAUNET: "Prof. Hirschle hatüberzeugend dargestellt, dass eine pauschale Indexierung verfassungs-und europarechtlich nicht trägt. Er hat zudem zahlreiche Schwächender Indexierung dargelegt. Für die Privaten würde sich der Wettbewerbmassiv zu deren Ungunsten verschieben, nachdem Wirtschaftlichkeit undSparsamkeit kein Maßstab mehr wären. Korrekturmöglichkeiten der KEFliefen leer und die Länder würden sich ihrem Gestaltungsauftragentziehen. Sollte eine Vollindexierung durch die Ministerpräsidentenbeschlossen werden, werden wir juristische Schritte prüfen. Uns wäreeher an einer sachgerechten Lösung gelegen, als das Modell in Brüsselauf den Prüfstand zu stellen."Klaus Schunk, Vorsitzender des Fachbereichs Radio und Audiodiensteim VAUNET: "Die Indexierung ist ein durchsichtiger Deal, mit dem dieLänder es sich in doppelter Hinsicht zu einfach machen: Es würde fürdie Zukunft die Steuerung der Höhe des Rundfunkbeitrags entfallen.Und dies sogar ohne dass zuvor eine zeitgemäße Definition desProgrammauftrags erfolgt wäre. Wir fordern eine Konkretisierung desAuftrags von ARD und ZDF, die dem Gestaltungsauftrag der Ländergerecht wird, qualitativ und quantitativ. Dabei sollte dieMedienpolitik auch einen Blick auf die ausuferndenöffentlich-rechtlichen Radioprogramme werfen. Erst danach kann sichdann die Entscheidung über eine angemessene Finanzierung daranorientieren. Hier hat sich das bisherige und ausdifferenzierte Modellmit den Zuständigkeiten der KEF absolut bewährt."Hirschle stellt in seinem Kurzgutachten fest, dass die KEF für dieErmittlung der Höhe des Rundfunkbeitrags ein ausdifferenziertesSystem entwickelt hat. Es stützt sich bereits in weiten Teilen aufunterschiedliche Indizes. Seine einzelnen Positionen würden in derSumme ein zutreffendes Bild des Finanzbedarfs der Anstalten ergeben.So sei etwa bereits heute der Programmaufwand, der knapp die Hälfteder Ausgaben der öffentlich-rechtlichen Anstalten darstelle, an einerundfunkspezifische Teuerungsrate gekoppelt.Hirschle legt dar, dass dieses System zahlreiche Elemente enthält,die für eine einheitliche Indexierung ungeeignet sind. Das gelte etwafür die Rundfunkverbreitungskosten, deren Entwicklung angesichts derfortschreitenden Digitalisierung niemand einschätzen könne, oder fürdie betriebliche Altersversorgung. Sie mache ca. 80 Prozent desgesamten Personalaufwands der Anstalten aus und dürfte kurzfristigansteigen aber langfristig abflachen. Eine pauschale Anpassung übereinen einheitlichen Index sei daher ungeeignet. Statt einerEinrechnung in den Beitrag und damit einer fortgesetzten Indexierungsolle eher eine Auslagerung dieses Kostenfaktors, ähnlich einer "BadBank", erwogen werden.Sollte ein einheitlicher Index dennoch umgesetzt werden, würdedies eine unzutreffende Beitragshöhe ergeben. Eine Über- oder auchUnterfinanzierung der Rundfunkanstalten wäre nahezu unausweichlich.Neben der von einem einheitlichen Index erhofften besserenPlanbarkeit für die Anstalten und der raschen und einfachenErmittlung der Beitragshöhe wäre ein massiver Verlust an Kontrolleund Rechnungslegung und damit Transparenz die Folge. Bei einemeinheitlichen Index würde keine Wirtschaftlichkeits- undSparsamkeitskontrolle mehr erfolgen. Vorhandene oder zukünftigeUnwirtschaftlichkeiten wären nicht nur intransparent, sondern würdeneinfach fortgeschrieben.Die verfassungsrechtlich garantierte Entwicklungsgarantie derAnstalten sei über feste Parameter nicht erfassbar. Hirschle stelltin seinem Kurzgutachten dar, dass insbesondere auf dieeinzelfallbezogene Prüfung von Projektmitteln nicht verzichtet werdenkann. Eine Indexierung könnte vertretbar nur wie bisher beimKernbestand der Bestandsausgaben erfolgen. Dort werde aber bereitsmit den jeweils am besten geeigneten Indizes gearbeitet.Hirschle stellt zudem heraus, dass die Einbeziehung derLänderparlamente wegen des Gesetzesvorbehalts für das Rundfunkwesenin jedem Fall geboten sei. Die Definition des Rundfunkauftrags seieine verfassungsrechtlich zwingende Aufgabe des Gesetzgebers. Diesekönne nicht, auch nicht gedeckelt durch ein indexiertes Budget, denRundfunkanstalten selbst überlassen werden. Die medienpolitischeGestaltung sei und bleibe eine Aufgabe des Gesetzgebers und erschöpfesich nicht in einer Budgetierungsentscheidung mit indexierterFortschreibung.Das Kurzgutachten von Prof. Dr. Thomas Hirschle ist unter demfolgenden Link abrufbar: http://ots.de/r3eGoHÜber VAUNETVAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medienin Deutschland. Unter VAUNET - Verband Privater Medien e.V. firmiertseit dem 21. Mai 2018 der vormalige VPRT (Verband Privater Rundfunkund Telemedien) mit Sitz in Berlin und einem Büro in Brüssel. Zu denvielfältigen Geschäftsfeldern der rund 150 Mitglieder gehören TV-,Radio-, Web- und Streamingangebote. Die Verbandsarbeit richtet sichan der konvergenten Entwicklung der Märkte für audiovisuelle Medienaus und gestaltet auf nationaler wie europäischer Ebene dieRahmenbedingungen aktiv mit. 