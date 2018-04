Vollgestellte Treppenhäuser - im Brandfall ein hohes Risiko / Aktion DAS SICHERE HAUS rät: Hausflure und Gänge freihalten

--------------------------------------------------------------Neue Ausgabe DSH-Magazinhttp://ots.de/Ur2bad--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Aufgänge in Wohnhäusern sind oft die reinsteAbstellkammer, viele Hausflure ebenso. Ein Durchkommen ist kaummöglich, wenn Schuhregale, Schirmständer oder Kartons den Wegversperren. Im Falle eines Brandes kann das Treppenhaus dann zu einemRisiko werden: Zum einen sind Flucht- und Rettungswege versperrt, zumanderen beschleunigen die abgestellten Gegenstände das Feuer undbieten ihm zusätzliches Futter.Problematisch sind insbesondere Gegenstände aus Kunststoff. DasGefährliche sind weniger die Flammen, sondern vor allem der Rauch.Schnell füllt giftiger Qualm das Haus, und dann kann es zu spät sein.Mit dem Einatmen drohen Bewusstlosigkeit und Handlungsunfähigkeit. Inder neuen Ausgabe ihrer Zeitschrift "SICHER zu Hause & unterwegs"appelliert die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) deshalb an Bewohnerinnenund Bewohner von Mehrfamilienhäusern, Treppen, Gemeinschaftsflure undGänge freizuhalten - im eigenen Interesse. "Sicherheit ist so einfachherzustellen, wenn jede und jeder sich an die Regel hält, dassKinderwagen, aber auch Dinge wie Schuhe oder Müll nichts im Hausflurzu suchen haben", sagt DSH-Geschäftsführerin Susanne Woelk.Und was ist im Notfall zu tun?Bei einem Brand muss sofort die Notrufnummer 112 gewählt werden.Ist der Fluchtweg wegen zu starker Rauchentwicklung nicht mehrpassierbar oder durch herumstehende Gegenstände versperrt, "sollteman sich lieber zurückziehen und auf das Eintreffen und eine Rettungüber eine Leiter durch die Feuerwehr warten", sagt Frank Hachemer,Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, in derDSH-Zeitschrift. Außerdem sollten die Türen geschlossen werden, umden giftigen Qualm aus der Wohnung zu halten und die Gefahr einerRauchvergiftung zu mindern. "Eine Tür hält dem Feuer mindestens eineViertelstunde stand", so Hachemer.Weitere Themen in der Frühjahrsausgabe der SICHER zu Hause &unterwegs sind unter anderem:- Schaumlöscher und Fettbrandlöscher im Haushalt- Schutz vor Sonnenbrand- Ausparkunfälle auf SupermarktparkplätzenDas DSH-Magazin kann kostenlos von der DSH-Homepageheruntergeladen und als Printversion bestellt werden:https://das-sichere-haus.de/dsh-magazin/aktuelle-ausgabe/.Über die DSH:Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) informiert über Unfallgefahrenin Heim und Freizeit. Mit ihrer Arbeit will die gemeinnützige DSHdazu beitragen, die hohen Unfallzahlen zu senken: Pro Jahrverunglücken in Deutschland rund 7,1 Millionen Menschen in denvermeintlich sicheren eigenen vier Wänden, bei der Gartenarbeit, beimHeimwerken, beim Sport oder bei anderen Freizeitaktivitäten.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-Geschäftsführerin.Tel.: 040 / 29 81 04 62, Fax: 040 / 29 81 04 71,Mail: s.woelk@das-sichere-haus.de.Original-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuell