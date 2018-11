Mit Vollgas Richtung Wechselfrist: Deutschland wechselt zur digitalen Kfz-Versicherung (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die letzten Novembertage brechen an und damit auch die heiße Phaseder Wechselfrist für die Kfz-Versicherung. Wer bis zum 30. Novemberkündigt, kann sich bis Ende des Jahres für einen neuen Anbieterentscheiden. Das Meinungsforschungsinstitut Civey* befragte zu diesemAnlass im Auftrag des Digitalversicherers nexible über 2000 Personenzu ihrem Wechselverhalten und ihrer Einstellung zur zunehmendenDigitalisierung. Hierbei zeigt sich ganz klar: Knapp die Hälfte derDeutschen begrüßen eine digitale Abwicklung ihrerVersicherungsprozesse und schätzen die damit einhergehenden Vorteilebei der Kundenbetreuung.Pkw bleibt Verkehrsmittel Nummer einsDeutschland hält am eigenen Pkw fest: Rund zwei Drittel (65,8Prozent) der Befragten geben an, für Strecken über 250 Kilometer amhäufigsten mit dem Auto zu fahren, fast 55 Prozent greifen daraufauch für die Fortbewegung innerhalb ihres Wohnortes zurück. Insgesamtäußern fast zwei Drittel der Befragten, dass sie in ihrem Alltagstark auf einen eigenen Pkw angewiesen seien. Geht es um dieMobilität, wird deutlich, dass sich auch hier die digitaleTransformation bemerkbar macht: Als eindeutig positiv bewerten dieBefragten mit über 80 Prozent die Vereinfachung der Fortbewegungdurch digitale Tools zur Navigation.Die Deutschen zeigen sich wechselfreudigÜber 40 Prozent der Deutschen würden mindestens eine ihrerabgeschlossenen Versicherungen wechseln, wenn sie die Möglichkeitdazu hätten. Die höchste Wechselbereitschaft ist bei derKfz-Versicherung aufzuweisen - vor allem in dicht besiedeltenGebieten sowie in Haushalten mit Kindern. Erst danach folgenKranken-, Haftpflicht-, Lebens- oder Hausratversicherung. Zu denmeistgenannten Gründen für einen Wechsel werden günstige Tarife (30Prozent), bessere Leistungen (30 Prozent) sowie Ärger mit der altenVersicherung (24,7 Prozent) angegeben. Besonders bei den18-29-Jährigen wählen sogar 50 Prozent bessere Leistungen als höchstePriorität, während in der Altersgruppe von 30-39 Jahren eindeutig dergünstige Preis im Vordergrund steht.Günstig und schnell durch digitale AbwicklungIm Bereich der Abwicklung von Versicherungen ist eine zunehmendeBereitschaft, auf digitale Tools umzusteigen, erkennbar: So würden esüber 46 Prozent der Deutschen begrüßen, wenn ihre Versicherungpersönliche Daten überwiegend digital verwaltet. Rund ein Viertelzeigten sich bei dieser Frage noch unentschlossen. Auch einerdigitalen Kundenbetreuung zeigten sich die Befragten aufgeschlossengegenüber und nannten die ständige Verfügbarkeit (37,3 Prozent),keine unnötige Bürokratie (17,9 Prozent) und fehlende Wartezeit (14,7Prozent) als größte Vorteile. Diesen Trend bedient derVersicherungsanbieter nexible mit seinem innovativenAll-in-One-Versicherungsschutz: Transparente und günstige Beiträge,unkomplizierte Tarifwechsel und eine rein digitale Abwicklung undVerwaltung bieten volle Flexibilität ohne bürokratischen Aufwand.*Das Meinungsforschungsunternehmen Civey hat im Auftrag vonnexible über 2000 Personen zwischen dem 16. und 18. November 2018befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutscheBevölkerung (bzw. in einem Fall für deutsche Pkw-Besitzer). Derstatistische Fehler der Gesamtergebnisse liegt zwischen 3,5 und 4,2Prozent.Ausführliches Pressematerial zu nexible: bit.ly/nexible-PresseWeitere Informationen unter: www.nexible.deÜBER NEXIBLEnexible ist der neue, innovative Digitalanbieter der ERGO Group.Als erstes Produkt stellt das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf eineAuto-Versicherung vor, die Kunden einen individuellenVersicherungsschutz bietet und komplett online abgeschlossen undverwaltet werden kann. Durch digitale Innovationen ist die All-in-OneAuto-Versicherung von nexible für Kunden einfacher zu verstehen undvollkommen flexibel. Im Vergleich gelingt nexible damit auch einherausragender Wert im Bereich Preis-Leistung. In den kommendenMonaten wird das Unternehmen weitere innovative Versicherungsproduktevorstellen. www.nexible.deFür Rückfragen und Interviewanfragen wenden Sie sich gerne an:Steffen KlüverTel. 030 3064548-24 I steffen.kluever@kruger-media.deKruger Media GmbH I Brand Communications I Torstraße 171 I 10115BerlinOriginal-Content von: nexible GmbH, übermittelt durch news aktuell