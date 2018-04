Unterföhring (ots) - Starke Frauen - starke Quote: Die neueStaffel der "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" startet bei kabeleins mit guten 5,3 Prozent Marktanteil (14-49 J.). Im Anschlusserzielt "Abenteuer Leben am Sonntag", moderiert von Tommy Scheel,hervorragende 7,2 Prozent Marktanteil (14-49 J.). Nächsten Sonntag,15. April 2018, um 20:15 Uhr geht es in "Trucker Babes" u.a. für Anne(31) auf große Tour nach Barcelona.Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes FernsehpanelD + EU)Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSAT.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 09.04.2018 (vorläufig gewichtet: 08.04.2018)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PRMichael UlichTel. +49 [89] 9507-7296Michael.Ulich@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: kabel eins, übermittelt durch news aktuell