Volles Hörgeräte-Soundstreaming - erstmals auch für Android / ReSound unterstreicht auf weltgrößter Hörgeräte-Messe Vorreiterrolle für vernetztes Besserhören

Münster/Nürnberg (ots) - Seit langem wurde es von vielen erwartet,nun ist es endlich da: Das direkte, vollumfänglicheHörgeräte-Soundstreaming auf Basis von Bluetooth Low Energy stehtdank der strategischen Partnerschaft der GN Hearing mit Google fortanauch Nutzern von Android Smartphones zur Verfügung. Erstmals erlebenkann man das neue Android-Protokoll Android Streaming for HearingAids (ASHA) mit dem Premium Plus Hörgerät ReSound LiNX Quattro, dasseinen Nutzern neben bestem Hören mit neuartigen Klangebenen auchwegweisende Vernetzung sowie die weltweit führende Akku-Technologiebietet. Das System, das in drei Preisklassen erhältlich ist, kann imHörakustik-Fachgeschäft nun auch in maßgefertigten Im-Ohr-Bauformenangepasst werden. Weitere Produktneuheit von ReSound auf derweltgrößten Hörgeräte-Messe ist ReSound LiNX 3D 4, eine attraktiveund kostengünstige Erweiterung der beliebten Hörgeräte-Familie LiNX3D. Darüber hinaus informiert ReSound in Nürnberg über dieerfolgreiche Zusammenarbeit mit Cochlear, dem Weltmarktführer fürHörimplantate, im Rahmen der Smart Hearing Alliance. Nicht zuletztwird an die 150-jährige Erfolgsgeschichte des dänischenKommunikationskonzerns GN erinnert."Produkthighlight unseres Auftritts auf dem diesjährigenEUHA-Kongress ist natürlich ReSound LiNX Quattro, das nun weltweiterstmals auch direktes Android-Streaming auf Basis von Bluetooth LowEnergy ermöglicht", so Jochen Meuser, Geschäftsführer der GN HearingGmbH. "Dieses einzigartige Premium Plus Hörgerät eröffnet Menschenmit eingeschränktem Gehör selbst in lauter Umgebung sehr komfortablesHören und Verstehen. Der Sound wird hier auf neue Art verarbeitet.Das Ergebnis sind brillante Hör-Erlebnisse mit ausgezeichnetem Klangsowie eine hervorragende Musikwiedergabe."Durch seinen neuen Chip bietet ReSound LiNX Quattro 100 Prozentmehr Rechenleistung, 100 Prozent zusätzlichen Speicher sowie eine 30Prozent höhere Frequenzbandbreite als das Vorgängermodell. BeiVergleichstests sagten 19 von 20 Probanden, sie würden ReSound LiNXQuattro beim Musikhören jedem anderen Hörgerät vorziehen (GN Hearing,Jespersen et al., 2018). Wegweisend ist zudem die Akku-Technologie,mit der das attraktive RIC-Hörgerät optional erhältlich ist. Siesichert zuverlässig eine Laufzeit von 24 Stunden selbst dann, wenn 50Prozent der Zeit für Streaming genutzt werden.Partnerschaft mit Google: Neues Protokoll für direktesAndroid-StreamingWeltweit erstmals ermöglicht ReSound LiNX Quattro direktesSoundstreaming für Hörgeräte mit Bluetooth Low Energy (BLE) nicht nurbei iOS, sondern auch bei Android. Von kompatiblen Mobilgeräten*können Telefongespräche und Musik, Ansagen oder Podcasts in Stereoauf beiden Ohren empfangen werden, und das äußerst Energie-effizient.Basis der Anwendung ist das neue Daten-Protokoll Android Streamingfor Hearing Aids (ASHA), das in Zusammenarbeit von GN Hearing undGoogle entwickelt wurde."Dank diesem Protokoll kann der Hörakustik-Fachhandel seinenKunden nun eine Streaming-Technologie anbieten, deren Nutzung nichtmit deutlichen Abstrichen bei der Energieversorgung einhergeht",erläutert Jochen Meuser. "Bei den bislang verfügbarenStreaming-Lösungen mit dem traditionellen Bluetooth Classic ist genaudies ein Problem. Mit ASHA ist der Verbrauch beim Soundstreaminggeringer. Das sichert längere Batterie- bzw. Akku-Laufzeiten. Da nunzwei periphere Geräte mit dem Android-Smartphone verbunden werdenkönnen, ist ein Streaming in Stereo möglich und Musik kann in vollenZügen genossen werden."ReSound LiNX Quattro - maßgefertigte Hörgeräte mit vollemStreaming-SpektrumAb sofort steht ReSound LiNX Quattro auch in zwei Im-Ohr-Bauformenzur Verfügung. Die maßgefertigten Lösungen verbinden brillantesKlangerleben und vollumfängliches Soundstreaming mit einem diskretenDesign. - "Auch hier ist das Streaming von Sprache und Musik inStereo direkt von iOS und Android Smartphones möglich; ebenso dieSteuerung über die Resound Smart 3D App, Fern-Feinanpassungen durchden angestammten Hörakustiker, Ear-to-Ear-Kommunikation sowie dieAnbindung an das volle 2,4 GHz-Funkzubehör", so Jochen Meuser."Erstmals überhaupt bietet ein Hörgerät, das mehr oder wenigervollständig im Gehörgang verschwindet, seinem TrägerWireless-Streaming mit Bluetooth Low Energy."Vor wenigen Wochen wurden die neuen Im-Ohr-Hörgeräte bereits imRahmen der IFA mit einem IHS Markit Innovation Award geehrt.Hörakustiker und Hörakustikerinnen können das kleine System exakt aufdie Wünsche und Bedürfnisse des jeweiligen Kunden einstellen. AufBasis eines Ohrabdrucks wird ein Gehäuse gefertigt, das passgenau undkomfortabel im Ohr des Trägers sitzt. Dieser kann aus zahlreichenverschiedenen Farbvarianten wählen.Smartes Besserhören auch im unteren Segment, neue ReSoundFernbedienungWeitere Messeneuheiten bei ReSound sind Hörgerät ReSound LiNX 3D 4sowie die ReSound Fernbedienung. ReSound LiNX 3D 4 verschiebt dieMaßstäbe für vernetztes Besserhören im unteren Bereich. Das kleineGerät ermöglicht schon bei geringer privater Zuzahlung Optionen zurAnbindung an TV und Handy mit dem ReSound Wireless-Zubehör sowieSteuerung des Hörerlebens über die ReSound Smart 3D App; möglich istauch hier, die Unterstützung des persönlichen Hörakustikers in Formvon Fern-Feinanpassungen via Internet an jedem Ort der Welt zuerhalten u.v.m.Die ebenfalls neue Wireless-Fernbedienung kann bereits ab ReSoundEnya 2 sowie auch für viele ältere ReSound Hörgeräte genutzt werden.Sie erspart, Lautstärke und Programmwechsel direkt am Gerät vornehmenzu müssen, und bietet den Trägern smarter ReSound Hörgeräte einekomfortable, leicht nutzbare Alternative zur Hörgeräte-Steuerung überdie ReSound Smart App bzw. die ReSound Control App.Strategische Partnerschaft mit Cochlear und 150-jähries Jubiläumvon GNDarüber hinaus informiert ReSound im Rahmen der Messe auch überseine strategische Allianz mit Cochlear, dem Weltmarktführer fürHörimplantate. Die bimodale Lösung aus ReSound LiNX Quattro undCochlea-Implantat-System (CI) Cochlear® Nucleus 7[TM] ermöglichtihren Nutzern weltweit erstmals beidseitige smarte Vernetzunginklusive direktem iOS- und nun auch Android-Streaming. Ebenso wieReSound ist auch Cochlear an der strategischen Partnerschaft mitGoogle beteiligt. Erst vor wenigen Wochen präsentierte sich die SmartHearing Alliance erfolgreich im Rahmen der IFA in Berlin auf derSonderausstellung des UX Design Awards. Die wegweisende bimodaleVernetzung aus Cochlea-Implantat-System Nucleus 7 undSpitzen-Hörgerät ReSound LiNX Quattro wurde hier mit einem derinternational renommierten UX Design Awards geehrt.Nicht zuletzt wird ReSound den aktuellen Auftritt auf derweltgrößten Hörgeräte-Messe nutzen, um an das 150-jährigeGründungsjubiläum des dänischen GN Konzerns zu erinnern. 1869 machtesich der dänische Industrielle Carl Frederik Tietgen an die Umsetzungseiner Vision von einer vernetzten Welt, wie sie heute mehr denn jeWirklichkeit ist. Die Erfolgsgeschichte von GN begann damals mit dem'weltweit ersten Internet': Bis 1871 baute GN in drei Jahren dieerste Telegrafen-Verbindung von Nordeuropa quer durch Sibirien bisnach China."Auf dem diesjährigen EUHA-Kongress werden wir uns einmal mehr miteinem umfassenden Portfolio wegweisender Produkte für jedes Alter undfür vielfältigste Hörbedürfnisse präsentieren", so noch einmal JochenMeuser. "Wir unterstreichen erneut unser Selbstverständnis alstechnologischer Vorreiter der Branche. Mindestens ebenso wichtig istes uns, ein engagierter, zuverlässiger und fairer Partner allerHörakustiker und Hörakustikerinnen zu sein. Innovationen fürKommunikation und gutes Hören sowie vertrauensvolle Zusammenarbeitsind seit 150 Jahren die Basis für den Erfolg von GN. In diesem Sinnefreuen wir uns auf drei erlebnisreiche Tage in Nürnberg, auf dasWiedersehen und viele gute Gespräche mit unseren Kunden."Android ist eine Handelsmarke der Google LLC.Die Wortmarke Bluetooth® sowie das Logo sind registrierteHandelsmarken der Bluetooth SIG, Inc. Jede Verwendung der Marken derCochlear Limited und der GN Hearing steht unter Lizenz.* Durch die offizielle Einführung von Android 10 sind Google Pixel3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, und Pixel 3a XL die ersten AndroidMobiltelefone, die das direkte Streaming in die Hörgeräte ReSoundLiNX Quattro[TM] unterstützen. Nutzbar wird die neue StreamingTechnologie durch ein Update auf Android 10 sowie durch einSoftware-Update der Hörtechnik. Die Streaming-Spezifikation steht alsOpen Source zur Verfügung, was auch anderen Herstellern vonHörgeräten sowie von Android Geräten ermöglicht, in naher Zukunftdirektes Audiostreaming anzubieten. Informationen zur Kompatibilitätfinden Sie unter resound.com/compatibility. Cochlear wird gesondertüber die Verfügbarkeit von Cochlea-Implantat-Soundprozessoreninformieren, die die Möglichkeit eines direkten Soundstreamings vonAndroid-Geräten ermöglichen. Damit die volle Streaming-Kompatibilitätmit Android-Geräten genutzt werden kann, muss mindestens die AndroidVersion 10 und Bluetooth 5.0 genutzt werden; diese Funktionalitätwird vom Telefonhersteller und vom Service-Anbieter bereitgestellt.Dem entsprechend sollten die hier gemachten Aussagen zurKompatibilität als ein Richtwert verstanden werden. Unabhängig davonbemüht sich GN um nahtlose Geräte-Kompatibilität; GN kann jedochkeine Garantie für die volle Kompatibilität mit allen Android-Gerätengeben.Sie möchten die smarten ReSound Hörgeräte testen? Über dieInfo-Seite www.linx-testen.de finden Interessenten überall inDeutschland Hörakustik-Fachgeschäfte, in denen sie diese Lösungenunverbindlich erleben können.Auf der Industrie-Ausstellung zum 64. Kongress der EuropäischenUnion der Hörakustiker (EUHA) vom 16. bis 18. Oktober 2019 finden SieReSound am Stand 206 in Halle 3A der Nürnberg Messe (Nürnberg). FürPresseanfragen während der Kongresstage erreichen Sie unserenPressekontakt vor Ort unter der Telefonnummer (0177) 625 88 86 oderunter martin.schaarschmidt@berlin.de.Weitere Informationen zu den smarten Hörgeräten von ReSound sowieden Zugang zu unserem Presse-Newsroom finden Sie unterwww.resound.com > PRESSE & NEWSROOM.Redaktioneller Hinweis:Als eine der weltweit führenden Hörgeräte-Marken bestimmt ReSounddie Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblichmit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlustleben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickelnwir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichen Ohresschaffen, und die es Hörgeräte-Akustikern ermöglichen, dieLebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound ist in über80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team kompetenterMitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. In Deutschlandgehört ReSound zur GN Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat -s. www.resound.com.Pressekontakt:Martin SchaarschmidtPR-Berater (DAPR) und FachjournalistTel. (030) 65 01 77 60Funk (0177) 625 88 86Fax (030) 65 01 77 63Anemonenstraße 4712559 BerlinHomepage: martin-schaarschmidt.deBlog: die-hörgräte.detwitter.com/schaarschmidtsOriginal-Content von: GN Hearing GmbH, ReSound, übermittelt durch news aktuell