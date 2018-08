Leipzig (ots) - Die Kaisermania hat nicht nur wieder Zehntausendean das Elbufer nach Dresden gelockt, sondern mit einem neuenRekordwert auch viele Fans an die Bildschirme gezogen.1,29 Millionen Zuschauer - und damit 500.000 mehr als im Vorjahr,schalteten am 4. August bundesweit das Musikevent ein, das der MDRlive übertragen hat.Im Sendegebiet gewann die "Kaisermania" 140.000 Zuschauerinnen undZuschauer im Vergleich zum Vorjahr: 530.000 Menschen schalteten dieKonzertübertragung ein. Das entspricht einem Marktanteil von 21,4Prozent. Große Resonanz konnte auch in der Altersgruppe der30-49-Jährigen verbucht werden, in der der Marktanteil bei 15,2Prozent lag.Unterhaltungschef Peter Dreckmann freut sich: "ZweistelligeMarktanteile in allen Altersgruppen: die Kaisermania im MDR ist seitJahren eine Erfolgsgeschichte und "Public Value" im besten Sinne. Andiesem Fernsehabend versammeln wir Menschen aller Generationen beider TV-Ausstrahlung vor dem Fernseher und erreichen sie mit unseremumfangreichen Online-Angebot mittlerweile auch sehr gut im Netz.Besonders freut es mich, dass wir mit diesem multimedialen Angebot inder strategisch so wichtigen Altersgruppe der 30-49-Jährigen soerfolgreich sind".Das begleitende umfangreichen Online-Angebot unterwww.meine-schlagerwelt.de mit allen Titeln der "Kaisermania",Highlights, Interviews und Bildergalerien sowie der Livestream desgesamten Roland-Kaiser-Abends auf mdr.de wurden ebenfalls starkgenutzt.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp,Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell