Vollelektrische Versorgung von Supermärkten in Berlin: EDEKA startet Praxistest des Mercedes-Benz eActros (FOTO)

Berin / Hamburg (ots) -Der EDEKA-Verbund und Mercedes-Benz Trucks starten heute einenzukunftsweisenden Praxistest: Ein Jahr lang wird EDEKA einenvollelektrischen eActros-Lkw im Berliner Stadtgebiet erproben. Der25-Tonner mit Kühlaufbau beliefert EDEKA-Supermärkte in ganz Berlinmit frischen Lebensmitteln. Bei der symbolischen Übergabe des Lkwheute am Gasometer in Berlin-Schöneberg hob auch RitaSchwarzelühr-Sutter, Parlamentarische Staatssekretärin imBundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit,die Bedeutung des Projekts hervor.EDEKA ist eines der ersten Unternehmen, die den schwerenElektro-Lkw von Mercedes-Benz in ihren Fuhrpark integrieren, und daseinzige Unternehmen aus der Einzelhandelsbranche. Zielsetzung ist es,dass ab 2021 ein schwerer Serien-Lkw zur Verfügung steht, deremissionsfreies und leises Fahren in Städten ermöglicht. DieTestserie des eActros-Lkw dauert insgesamt rund zwei Jahre. DieEntwicklung und Erprobung im Verteilerverkehr wird im Rahmen desProjekts "Concept ELV²" zu verschiedenen Teilen vomBundesumweltministerium (BMU) sowie vom Bundesministerium fürWirtschaft und Energie (BMWi) gefördert.Der EDEKA-Verbund sieht den Ergebnissen des Praxistests mitSpannung entgegen. "Als Innovationstreiber im Handel spielt derUmgang mit Zukunftstechnologien für EDEKA eine große Rolle", so RolfLange, Leiter Unternehmenskommunikation der Hamburger EDEKA-Zentrale."Wir engagieren uns bereits in vielen Bereichen darin, Emissionen zusenken - gerade in der Logistik. Elektromobilität ist hier einBaustein mit vielen Chancen, aber auch Herausforderungen. Wir freuenuns darauf, mit diesem Praxistest in Berlin wertvolle Erfahrungen zusammeln."Auch Andreas von Wallfeld, Leiter Marketing, Vertrieb und ServicesMercedes-Benz Lkw, betonte: "EDEKA leistet mit seinem Praxiseinsatzdes eActros einen wertvollen Beitrag für die Weiterentwicklung zurSerienreife. Wir freuen uns, dass auch EDEKA als langjähriger Partnernun den eActros erprobt."Unterwegs in ganz BerlinEingesetzt wird der 25-Tonner nun unter Federführung derEDEKA-Großhandlung Minden-Hannover im gesamten Berliner Stadtgebiet.Vom Logistikzentrum Grünheide aus beliefert er EDEKA-Märkte überallin der Hauptstadt. Wer also in den kommenden zwölf Monaten die Augenaufhält, wird den speziell gekennzeichneten Truck bestimmt entdecken:Denn neben dem bekannten EDEKA-Logo ist auch der Schriftzug eActroszu sehen. Ausgestattet ist der Lkw mit einem Kühlaggregat, das zurAuslieferung frischer Produkte eine Voraussetzung ist, sowie einerLadebordwand. Das Fahrzeug wird im Zweischichtbetrieb eingesetzt undam Lagerstandort aufgeladen, sodass die Gesamtreichweite von bis zu200 km mit einer Batterieladung optimal genutzt wird.Mit rund 3.500 Fahrzeugen verfügt EDEKA über eine der größtenLkw-Flotten im Handel. Nicht nur in ökologischer Hinsicht, auch inpunkto Verkehrssicherheit setzt der Verbund Maßstäbe: So hat EDEKAals Vorreiter bereits 2015 eine praxistaugliche Lösung für einenLKW-Abbiegeassistenten entwickelt und eingeführt. Aktuell sindbereits über 600 Lkw mit einem Abbiegeassistenten ausgestattet, amJahresende sollen es über 900 sein. Im Juni 2018 haben EDEKA undNetto Marken-Discount dazu eine Sicherheitspartnerschaft mit demVerkehrsministerium vereinbart.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägtenEDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreierStufen: Bundesweit verleihen rund 3.800 selbstständige KaufleuteEDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolledes Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht.Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüberhinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen.Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der HamburgerEDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wiedie erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel". Von hiererfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wiebeispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zurEntwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit demTochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinauserfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breiteLeistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2017mit rund 11.430 Märkten und 369.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterneinen Umsatz von 51,9 Mrd. Euro. Mit rund 17.150 Auszubildenden istEDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.