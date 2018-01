Volle Straßen am Ferienende / ADAC Stauprognose für 5. bis 7. Januar

München (ots) - Starker Urlauberrückreiseverkehr wird amWochenende zu Staus und Behinderungen in Richtung Norden führen. InBaden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Thüringenund dem Saarland sowie in den Niederlanden enden in Kürze die Ferien.Ab Freitagnachmittag müssen Urlauber und Pendler mit Verzögerungenrechnen. Der 6. Januar (Heilige Drei Könige) ist zwar in dreiBundesländern ein Feiertag, ein Lkw-Fahrverbot gibt es an diesem Tagjedoch nicht. In Österreich und Italien sind keine Lkw über 7,5Tonnen unterwegs.Die wichtigsten Staustrecken (in beiden Richtungen):- A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg- A 2 Dortmund - Hannover - Braunschweig - Berlin- A 3 Passau - Nürnberg - Frankfurt - Köln - Oberhausen- A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden- A 5 Basel - Karlsruhe - Hattenbacher Dreieck- A 6 Metz/Saarbrücken - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg- A 7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Hannover - Hamburg- A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe- A 9 München - Nürnberg - Berlin- A 24 Hamburg - Berlin- A 61 Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach- A 81 Singen - Stuttgart- A 93 Kufstein - Inntaldreieck- A 95 /B 2 München - Garmisch-Partenkirchen- A 96 München - Lindau- A 99 Umfahrung MünchenAuch in den Nachbarländern sorgen Winterurlauber für volle Straßenund zahlreiche Staus. In den Niederlanden, Österreich, der Schweiz,Frankreich, Italien und Belgien enden wie auch in Deutschland dieFerien.Die staureichsten Strecken hier:- Österreich: A 1 West-, A 10 Tauern-, A 12 Inntal-, A 13Brenner-, A 14 Rheintalautobahn, B 179 Fernpass-Route sowie dieTiroler, Salzburger und Vorarlberger Bundesstraßen- Italien: A 22 Brennerautobahn sowie die Straßen im Puster-,Grödner- und Gadertal und im Vinschgau- Schweiz: A 2 Gotthard-Route, die A 1 St. Gallen -Zürich -Bernund die Zufahrtsstraßen der Skigebiete Graubündens, des BernerOberlands, des Wallis und der Zentralschweiz; längereWartezeiten an den Autoverladestationen Furka, Lötschberg undVereinaPressekontakt:Katharina LucàTel.: (089) 7676-2412katharina.luca@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell