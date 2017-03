Volle Kraft voraus: mehr Frauen für Führung / SYNK Business School vergibt 25 Stipendienplätze im Rahmen des Young Women Leadership Programms 2017 (FOTO)

Frankfurt (ots) -Weibliche Nachwuchsführungskräfte können sich für einenQualifizierungsprozess mit Intensiv-Leadership-Ausbildung gefördertdurch ein Vollstipendium der SYNK Business School bewerben. Das YOUNGWOMEN LEADERSHIP Stipendienprogramm 2017 fördert 25 weiblicheNachwuchsführungskräfte zu Beginn ihrer Führungslaufbahn. Die YOUNGWOMEN LEADERS erhalten ein Stipendium für eineIntensiv-Leadership-Ausbildung im Wert von 5400,00 Euro."Qualifizierung und Motivation: wir wollen den vielen tollenmotivierten Frauen, die Möglichkeit geben, Ihr Leadership Knowhow zuerweitern und vor allem in ein Netzwerk mit Frauen aus anderenFachrichtungen, Unternehmen und Branchen einzutreten. Damit haben wir2016 begonnen und setzen dies nun konsequent 2017 fort. Wirqualifizieren jeden Tag weibliche wie männliche Führungskräfte indeutschen Konzernen und möchten mit dem Förder-Programm fürFührungs-Frauen dem Thema zusätzlich Schubkraft verleihen," so JörgKrauter, Direktor der SYNK Business School.Die Intensiv-Leadership-Ausbildung umfasst 9 Präsenz-Tage pluseine digitale Lernprozess-Begleitung über die Digital HR DevelopmentPlattform SYNLIFE. Die Stipendiatinnen lernen alle relevanten Feldervon Führung kennen und sammeln praktische Erfahrungen in der direktenAnwendung von unterschiedlichen Leadership-Methoden. DieNachwuchsführungskräfte lernen sich und ihre neue Rolle zureflektieren und erwerben innovatives Leadership-Knowhow anknüpfendan aktuelle HR und Forschungs-Diskurse zu Digital Leadership undAgilem Management. Das Programm bietet neben der inhaltlichenQualifizierung, unterstützt durch Senior Leadership Mentorenintensiven Austausch über Unternehmens-, Branchen- und Fachgrenzenhinaus. "Qualifizierung, Mentoring und Networking sind entscheidendfür die Förderung von mehr Frauen in Führungspositionen," so Krauterweiter.Die Bewerbungsfrist für das Stipendium endet am 28.04.2017. DieAuswahl der Stipendiatinnen erfolgt durch eine divers besetzteAuswahlkommission. Die Mitglieder der Kommission wurden aufgrundihrer langjährigen Erfahrung in herausgehobenen Führungspositionenrenommierter Unternehmen von der SYNK Business School ausgewählt undernannt. Das Programm findet statt in Kooperation mit: Barclaycard,Deutsche Bank AG, Frankfurter Sparkasse und Thales Group. WeitereInformationen zur Stipendienausschreibung des YOUNG WOMEN LEADERSHIPProgramms unter http://ots.de/soJ1AÜber die SYNK Business School und die SYNK GROUPAn der SYNK Business School werden seit 10 Jahren Führungskräfteund Coaches ausgebildet. Sie zählt mit über 800 Absolventenmittlerweile zu den größten Ausbildungsinstituten Deutschlands indiesem Bereich.Die SYNK GROUP mit Standorten in Stuttgart, Berlin, Frankfurt undHamburg begleitet seit 2001 DAX-Konzerne und mittelständischeUnternehmen in Leadership und Development Prozessen. In nationalenund internationalen Projekten haben die SYNK Berater bereits über20.000 Führungskräfte und Mitarbeiter erfolgreich qualifiziert undbegleitet.Pressekontakt:SYNK GROUP GmbH & Co. KGChristine Baur | Leiterin KommunikationTel 030 33 85 14 62Mobil 0159 04 00 28 10christine.baur@synk-group.comOriginal-Content von: SYNK GROUP GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell