Unterföhring (ots) -Neue Kapitäne, neue Schiffe, neue Abenteuer: Start der zweitenStaffel der deutschen Eigenproduktion am 14. März 2017 // Parallelzur Ausstrahlung auf DMAX immer dienstags um 21:15 Uhr auch auf UHD1by HD+ in Ultra HDAhoi! DMAX geht auf große Fahrt mit waschechten Seebären. Die neueStaffel der deutschen Eigenproduktion "Männer der See" begleiteterfahrene Seemänner bei ihren täglichen Abenteuern. Diese wurdenerstmals auch im neuen, verbesserten Qualitätsstandard Ultra HDgedreht. Alle vier Folgen sind deshalb auch parallel zur Ausstrahlungauf DMAX auf UHD1 by HD+, dem UHD-Demokanal von HD+, ab dem 14. März2017, immer dienstags um 21:15 Uhr zu sehen.Neben Nils Sander und seinem Fischkutter "Uranus" sowie Rolf Kiepeund seinem Binnenfrachter "Rudolf Thea" sind auch drei neue Crews mitdabei. Christian Sichla ist der neue Kapitän auf der "Frank W.", undals solcher gleich bei seiner zweiten längeren Ausfahrt intensivgefragt - die Herbst-Winter-Tour ist nichts für Weicheier. ImGegensatz zum jungen Draufgänger ist Fritz Flindt bereits ein alterHase auf den Weltmeeren. Über 35 Jahre zu See stecken ihm bereits inden Knochen. Mit seiner "J. von Cölln" begibt er sich in denNordatlantik auf der Jagd nach dem begehrten Seelachs. Noch weiternördlich treibt sich die Abenteuer-Yacht "MS Cape Race" herum: FrankFietz und seine sechsköpfige Besatzung machen sich gemeinsam mitzwölf Passagieren auf den Weg in den Südosten Grönlands. Eines habenalle Schiffe jedoch gemeinsam: Überraschungen und aufregendeAbenteuer sind auf allen Reisen vorprogrammiert.Die Produktion von "Männer der See" erfolgte erstmals komplett inUltra HD, unterstützt durch HD+. Durch die ultrabrillante Bildschärfekönnen die Zuschauer auch in den heimischen Wohnzimmern das mitunterraue Seefahrerleben viel intensiver wahrnehmen und durch dieFarbtiefe die vielfältigen Facetten des Meeres noch besser bewundern.Um "Männer der See" auf dem Demokanal UHD1 by HD+ erleben zu können,benötigen Zuschauer, die ihr Programm via Satellit empfangen, einenUHD-Fernseher und ein HD+ Modul oder einen HD+ Receiver mit aktiverHD+ Karte. Alle Informationen finden sie unter www.uhd1.tv"Männer der See" - Ab 14. März 2017, immer dienstags um 20:15 Uhr,in deutscher Erstausstrahlung exklusiv im deutschen Free-TV auf DMAXund in Ultra HD auf UHD1 by HD+Bildmaterial zur zweiten Staffel von "Männer der See" steht Ihnen zumDownload unterhttps://discovery.box.com/s/et3ixwderzh0phdryog6mh0qzzlm37gm zurVerfügung.Empfangsparameter von UHD1 by Astra / HD+Transponder: 1.035Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal)Symbolrate: 22.000 Ms/sVideo: 2160 50p, HEVC Main 10Datenrate: 25 Mbit/sÜber HD+Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einemweltweit führenden Satelliten-Betreiber mit einer Flotte von über 50Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet undvermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programm-Angebot inhochauflösender Qualität (HD), das über das Astra Satellitensystem inDeutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als50 Sender in HD - neben 30 meist öffentlich-rechtlichen HD-Angebotenempfangen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 23 der größtenPrivatsender in HD-Qualität. www.hd-plus.deDie HD PLUS GmbH betreibt mit UHD1 by Astra / HD+ einen der ersten24/7 Demo-Kanäle für Ultra HD. UHD1 by Astra / HD+ richtet sich inder Daytime unter anderem an den Fachhandel, um Interessenten vonUHD-TV-Geräten durch spektakuläre Inhalte für Ultra HD zufaszinieren. Abends richtet sich UHD1 by Astra / HD+ exklusiv anNutzer von HD+, hier wird exklusiver Content aus den Bereichen Doku,Lifestyle, Action, Clips und Chillout sowie User Generated Contentpräsentiert. http://www.hd-plus.de/uhd/Über DMAXDMAX steht wie kein zweiter Sender in Deutschland füraußergewöhnliches Fernsehen. Der erste Free-TV- Kanal von DiscoveryNetworks weltweit, hat sich seit dem Start 2006 zum führenden Senderder dritten Generation in Deutschland entwickelt. Mit demeinzigartigen Programmportfolio, bestehend aus den Welten Abenteuer,Motor, Entertainment, Lifestyle und Wissen, bietet der Sender eineausgewogene Vielfalt an hochqualitativ produziertenNon-Fiction-Programmen, die sowohl in Deutschland als auchinternational produziert werden. Über das Kabelnetz, via Satellit,und über die neuen Verbreitungswege wie IPTV, ist DMAX in 37,5Millionen Haushalten zu empfangen. Mit über 1.500.000 Facebook-Fansund stetig steigenden Page-Impressions auf der Website DMAX.de istder Sender zudem auch im Online-Bereich stark positioniert.WeitereInfos auf dmax.dePressekontakt:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896-1640Frank.Lilie@hd-plus.deTimo DitschkowskiCommunications & PR ExecutiveDiscovery Networks DeutschlandSternstraße 5 | 80538 München | Germany+49-(0)89 206 099-203timo_ditschkowski@discovery.comdmax.de | tlc.de | discovery.de | animalplanet.depress.discovery.comOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell