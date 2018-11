Volle Konzentration auf Content, Marketing und Kommunikation: S&L Medien Gruppe verkauft Beteiligung an Berliner Synchron

München/Berlin (ots) - Die S&L Medien Gruppe konzentriert sichkünftig auf die Geschäftsfelder Content, Marketing und Kommunikation.Im Zuge dieser Positionierung verkauft das Münchner Unternehmen seineBeteiligung an der Berliner Synchron GmbH an die schwedischen BTIStudios. BTI ist eines der führenden Unternehmen für dieLokalisierung von Medieninhalten mit 23 Standorten weltweit.Maria-Theresia von Seidlein, geschäftsführende Gesellschafterinder S&L Medien Gruppe: "Wir haben die Berliner Synchron in denvergangenen beiden Jahren erfolgreich saniert und entwickelt. Für dienächste Ausbaustufe bietet BTI Studios die besten Perspektiven fürFirma und Mitarbeiter. S&L konzentriert sich voll und ganz auf ihreKernpositionierung als moderner Dienstleister für Marketing undKommunikation. Wir haben den klaren Anspruch, die Nummer 1 fürEntertainment-Kommunikation in Deutschland zu werden. Außerdeminvestieren wir in unsere Aufstellung als moderne, integrierteAgenturgruppe für Kunden auch außerhalb des Entertainment Sektors."Schon heute bietet die S&L Kommunikationslösungen aufFull-Service-Niveau. Von der Produkt- und Unternehmenskommunikationbis hin zu umfassenden Content-Marketinglösungen, online wie offline.Eine Digitalagentur und Units für Print- und Bewegtbildkommunikationgarantieren die effiziente mehrkanalige Ansprache von Konsumenten.Dank einer Marktforschungsabteilung, etabliertenContent-Management-Lösungen und Spezialisten in den Bereich Marketingund Vertrieb bietet die S&L Gruppe auch umfassende Beratung undService im B2B-Bereich. Insgesamt arbeiten nach dem Verkauf derBerliner Synchron 90 Mitarbeiter an den beiden Standorten der S&LMedien Gruppe in München und Berlin.Die S&L Medien Gruppe versteht sich als Drehscheibe fürEntertainmentmarketing in Deutschland und verbindet Medienanbieter,Marken und Agenturen sowie Konsumenten mit Entertainment-Themen. Mitihren Produkten und Leistungen begleiten die Unternehmen der S&LMedien Gruppe unter anderem Filmverleiher, Kinobetreiber, TV-Senderund Home-Entertainment- Publisher entlang der gesamtenWertschöpfungskette und bieten ganzheitliche Kommunikationslösungenaus einer Hand. Zu den Unternehmen der S&L Medien Gruppe gehören dieS&L Medienproduktion, S&L Medianetworx, KINO&CO Media, WestWingOnline und das Joint Venture CINEWEB.Pressekontakt:Für weitere Informationen:S&L Medien Gruppe GmbHTorsten WeihrichAidenbachstraße 5481379 MünchenTel. 089 790862 26tweihrich@slmedien.dewww.slmedien.deOriginal-Content von: S&L MediaNetworX GmbH, übermittelt durch news aktuell