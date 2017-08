"Volle Kanne" volljährig: ZDF-Servicemagazin feiert 18. Geburtstag (FOTO)

Mainz (ots) -Mit Service, Prominenz und Unterhaltung begleitet "Volle Kanne"die ZDF-Zuschauer seit 18 Jahren in den Vormittag. Die"Volljährigkeit" feiert das Servicemagazin am Mittwoch, 30. August2017, mit einer etwas anderen Sendung, zu der Moderator Ingo Nommsendie Zuschauer um 9.05 Uhr im ZDF begrüßt.Endlich erwachsen: Während ein Mensch an seinem 18. Geburtstagnoch als jung gilt, sind 18 Jahre für eine tägliche Fernsehsendungschon viel. Wenn das ZDF-Vormittagsmagazin "Volle Kanne" am 30.August volljährig wird, fragt es, was Erwachsensein überhaupt heißt.Im Top-Thema beleuchtet das Servicemagazin die juristische Seite: Wasändert sich mit der Volljährigkeit? Welche Rechte und Pflichten hatman mit 18? Moderatorin und Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandeserinnert sich in der Sendung an den Sommer 1999: Vor 18 Jahren warsie selbst 18 - und stand in den Startlöchern für ihre TV-Karriere.Wie die so genannte "Generation Z" - die Jugend von heute - tickt,erklärt Jugendforscher Klaus Hurrelmann. Außerdem berichten18-Jährige über ihr Leben, ihre Werte und ihre Zukunftsängste. DerFührerschein und das erste eigene Auto - für viele Menschen dersymbolische Schritt in die Unabhängigkeit und ins Erwachsenenleben.Zahlreiche Prominente nehmen "Volle Kanne" in ihrem ersten Auto mitauf einen Ausflug zu besonderen Orten ihrer Jugend.Und nicht nur die Autos, auch Service-Sendungen haben sich in denvergangenen 18 Jahren verändert: ein überraschender Rückblick aufpraktische Probleme einer Zeit, in der Handys nur zum Telefonieren dawaren und ein Jahrtausendwechsel bevorstand, der als Katastrophe fürdie Computerwelt gefürchtet wurde."Volle Kanne" bietet seit 30. August 1999 montags bis freitags von9.05 bis 10.30 Uhr im ZDF Informationen und unterhaltsame Gespräche.https://zdf.de/verbraucher/volle-kannehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFVolleKanneAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/vollekannePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell