"Voll vertraut! - Traumhochzeit mit Hindernissen" neu bei RTL II (FOTO)

Brautpaare vertrauen bei der Planung der Hochzeit auf ihre Lieben- Ausstrahlung: Donnerstag, 21. September, 20:15 Uhr bei RTL IIDie Hochzeit ist für viele der schönste Tag im Leben. Doch waspassiert, wenn man an den Vorbereitungen der eigenen Hochzeit selbstgar nicht beteiligt ist? Bei "Voll vertraut! - Traumhochzeit mitHindernissen" lassen sich die Brautpaare und ihre Familien auf einganz spezielles Experiment ein: 10.000 Euro und nur zwei Wochen Zeitfür die Planung der Feierlichkeiten. Der große Haken: Das Paar mussdabei ihrer Verwandtschaft komplett vertrauen, denn die beiden selbsthaben kein Mitspracherecht.In "Voll vertraut! - Traumhochzeit mit Hindernissen" müssen sichBrautpaare und ihre Familien einer ganz besonderen Herausforderungstellen: Die Familien sollen in nur zwei Wochen und mit einem Budgetvon 10.000 Euro das perfekte Hochzeitsfest für ein Brautpaarorganisieren. Allerdings werden die Paare in dieser Zeit von derAußenwelt abgeschottet und haben kein Mitspracherecht. Werden sichdie Angehörigen auf dieses Experiment einlassen?Vanessa (24) und Alex (31) sind seit fünf Jahren ein Paar. Diebeiden möchten heiraten, ihnen fehlt aber das nötige Kleingeld fürihre Traumhochzeit. Damit diese stattfinden kann, bekommen sie 10.000Euro. Aber nur, wenn ihre Familien die komplette Planung übernehmen.Ob Brautkleid, Ringe, Deko oder Location, alles muss von Eltern,Tanten, Geschwistern etc. ausgesucht werden. Das Brautpaar mussdarauf vertrauen, dass alles in ihrem Sinne geschieht.Doch die Angehörigen sind ebenfalls komplett ahnungslos und werdenspontan mit dem Experiment überrascht. Wie werden sie sichentscheiden und wer kann sich zwei Wochen freischaufeln, um dasHochzeitsfest eines anderen zu organisieren? Und wird das Fest amEnde auch das frischgebackene Ehepaar überzeugen?"Voll vertraut - Traumhochzeit mit Hindernissen" wird von derTresor TV Produktions GmbH produziert."Voll vertraut - Traumhochzeit mit Hindernissen" ab Donnerstag,21. September um 20:15 Uhr bei RTL II