Unterföhring (ots) -Ran an die Pfeile! Erst am Neujahrstag triumphierte ShootingstarRob Cross im Finale der PDC-Darts-WM in London über denRekordweltmeister Phil Taylor. Jetzt treffen beide Darts-Profis einweiteres Mal aufeinander - bei der "Promi-Darts-WM 2018" amSamstagabend um 20:15 Uhr live auf ProSieben!Die internationale Darts-Elite spielt an der Seite von achtdeutschen Promis um den Sieg an der Scheibe. Olympiasieger FabianHambüchen ist bereits im Angriffsmodus: "Ich werde vorne liegen, weilich als ehemaliger Leistungssportler ganz genau weiß, wie man sichauf den Punkt genau konzentriert und allein durch die Größe meinesBizeps ist doch schon alles entschieden", sagt der Kunstturner miteinem Augenzwinkern.Ex-Nationalkeeper Tim Wiese strotzt vor Selbstbewusstsein: "Wirtreten doch nicht an um zu gewinnen. Wir treten an um zu klären, wiehoch wir gewinnen werden", sagt der Promi-Darts-WM-Titelverteidigeraus dem letzten Jahr, der erneut an der Seite des holländischenProfis Michael van Gerwen antritt. Hat das Siegerteam von 2017 eineChance gegen den neuen Weltmeister Rob Cross, der van Gerven bereitsbei der WM in London eiskalt abservierte und jetzt an der Seite vonPowerfrau Fernanda Brandao in den Wettkampf steigt?"Darts spielen ist wie Chips essen: Wenn man einmal anfängt, kannman nicht mehr aufhören. Es macht großen Spaß und erfordert so wenigAufwand, es zu betreiben, und man hat schnell Erfolgserlebnisse",sagt Moderatorin Ruth Moschner. Sterne-Koch und Darts-Fan FrankRosin: "Ich freue mich am meisten, mich sportlich zu messen und vorallem im Team von Phil Taylor zu sein - dem besten Darts-Spieleraller Zeiten!"Welches Zweier-Team beweist eine ruhige Hand und trifft voll insRote? Gespielt wird das Turnier im klassischen "501"-Modus: JedesTeam startet mit 501 Punkten und muss so schnell wie möglich auf nullkommen. Moderiert wird die "Promi-Darts-WM" von Joko Winterscheidt.Am Kommentatoren-Mikro sitzt Darts-Experte Elmar Paulke.Alle Teams der "Promi-Darts-WM" im Überblick:Moderatorin Fernanda Brandao und der frisch gekürteDarts-Weltmeister Rob Cross, Ex-Nationaltorwart und TitelverteidigerTim Wiese und Darts-Profi Michael van Gerwen, Fußball-Ikone StefanEffenberg und Darts-Profi Max Hopp, Olympiasieger Fabian Hambüchenund Darts-Profi Gary Anderson, Moderatorin Ruth Moschner undDarts-Profi Peter Wright, Sterne-Koch Frank Rosin und Darts-ProfiPhil Taylor, Sänger H.P. Baxxter und Darts-Profi Raymond vanBarneveld, Youtuber MarcelScorpion und Darts-Profi Martin SchindlerHashtag zur Show: #PromiDartsWM"Die Promi-Darts-WM 2018" am Samstag, 6. Januar 2018, um 20:15 Uhrlive auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507 -1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell