Voll alltagstauglich: Neuer Kia-Stromer e-Niro mit bis zu 485 Kilometern Reichweite* (FOTO)

Frankfurt (ots) -Der neue Kia e-Niro hat Langstreckenpotenzial: Bis zu 485Kilometer kann die Elektroversion des Crossover-Modells mit einerBatterieladung zurücklegen - gemessen nach dem neuen, realitätsnahenTestverfahren WLTP. Diese kombinierte Reichweite hat die kraftvollereModellversion, die über einen 150 kW (204 PS) starken E-Motor undeine Batterie-Kapazität von 64 kWh verfügt. Im City-Zyklus liegt diemaximale Reichweite sogar bei 615 Kilometern, das ist mehr, als vielebenzinbetriebene Fahrzeuge im Stadtverkehr mit einer Tankfüllungschaffen. An einem 100-kW-Schnellladeanschluss lässt sich derLithium-Polymer-Akku in nur 54 Minuten zu 80 Prozent aufladen. DasBasismodell mit 100 kW (136 PS) und 39,2-kWh-Akku hat einekombinierte Reichweite von 312 Kilometern. Die europäische Versiondes neuen Crossover-Stromers wird auf dem Pariser Autosalon (2. bis14. Oktober) erstmals präsentiert und kommt Anfang 2019 inDeutschland auf den Markt. Die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie** giltauch für die Batterie.Neben seiner Reichweite machen auch das Platzangebot und dieVariabilität den Kia e-Niro zu einem voll alltagstauglichenElektrofahrzeug. Hinzu kommen das charakteristische Design und einhohes Maß an Fahrspaß. Der Fronttriebler mobilisiert in beidenMotorisierungen ein Drehmoment von 395 Nm, das wie bei E-Mobilenüblich schon ab dem Start zur Verfügung steht. Die stärkere Versionsprintet in nur 7,8 Sekunden auf Tempo 100, das Basismodell bleibtmit 9,8 Sekunden ebenfalls unter der 10-Sekunden-Marke.Effizienzsteigernde AssistenzsystemeDie große Reichweite verdankt der Kia e-Niro auch seinemwirkungsvollen regenerativen Bremssystem sowie zwei modernen,effizienzsteigernden Technologien: dem Coasting-Assistenten (CoastingGuide Control, CGC) und dem Effizienz-Assistenten (Predictive EnergyControl, PEC). Beide Systeme sind mit dem Navigationssystemkombiniert und analysieren die vorausliegende Fahrstrecke auchtopografisch. Sie geben dem Fahrer daher sowohl vor Kurven oderKreuzungen als auch vor Steigungen und Gefällstrecken Hinweise füreine möglichst energieeffiziente Fahrweise.Der e-Niro ist die dritte Variante des Kia-Crossovers. Der imSeptember 2016 eingeführte Niro Hybrid* und der ein Jahr spätergestartete Niro Plug-in Hybrid* wurden insgesamt bisher mehr als200.000 Mal verkauft. Über 65.000 Einheiten gingen nach Europa, rund8.600 davon wurden in Deutschland zugelassen.Über Kia MotorsDie Kia Motors Corporation, gegründet 1944, ist der ältesteFahrzeughersteller Koreas und der zehntgrößte Automobilherstellerweltweit. Die Marke mit dem Slogan "The Power to Surprise" vertreibtihre Fahrzeuge in 180 Ländern, verfügt weltweit über 14Automobilwerke und beschäftigt mehr als 51.000 Mitarbeiter. KiaMotors engagiert sich stark im Sportsponsoring und ist langjährigerPartner der FIFA, der UEFA und des Tennisturniers Australian Open. Imdeutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Markedurch Kia Motors Deutschland vertreten. Die 100-prozentige Tochterder Kia Motors Corporation mit Sitz in Frankfurt am Main hat ihrenAbsatz seit 2010 um 75 Prozent gesteigert. 2017 erzielte Kia inDeutschland mit 64.068 Einheiten einen neuen Absatzrekord und einenMarktanteil von 1,9 Prozent. Im Segment der Hybrid- undElektrofahrzeuge lag der Kia-Marktanteil bei rund 7 Prozent.Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Motors Europe, dieeuropäische Vertriebs- und Marketingorganisation desAutomobilherstellers, die 30 Märkte betreut. Seit 2008 ist Kia inEuropa kontinuierlich gewachsen und setzte hier 2017 rund 472.000Einheiten ab.Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagendie 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß dengültigen Garantiebedingungen).* Die genannten Motorisierungen weisen folgende Verbrauchs- undEmissionswerte auf:Kia Niro EV mit 64-kWh-Batterie (Stand 09/2018)Stromverbrauch kombiniert 14,9 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0g/kmKia Niro EV mit 39-kWh-Batterie (Stand 09/2018)Stromverbrauch kombiniert 14,2 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0g/km Kia Niro Hybrid (MJ 2019)Mit 18-Zoll-Rädern: Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,3 l/100 km;CO2-Emission kombiniert 100 g/kmMit 16-Zoll-Rädern: Kraftstoffverbrauch kombiniert 3,7 l/100 km;CO2-Emission kombiniert 86 g/kmKia Niro Plug-in Hybrid (MJ 2019)Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,3 l/100 km; Stromverbrauchkombiniert 10,5 kW/100 km; CO2-Emission kombiniert 29 g/kmDie Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach demneu eingeführten "Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure"(WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigenPrüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden dieentsprechend den geltenden Vorschriften korreliert zurückgerechnetenWerte nach NEFZ-Standard ausgewiesen. Die Motoren entsprechen damitder Abgasnorm EURO 6d-Temp.Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zuden offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagenkönnen dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen"entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DATDeutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760Ostfildern (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.** Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß dengültigen Garantiebedingungen u.a. bei Lack und Ausstattung.Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantiePressekontakt:Kia Motors Deutschland GmbHSusanne MickanLeiterin UnternehmenskommunikationTheodor-Heuss-Allee 1160486 Frankfurt am MainTel.: +49 69 15 39 20 - 550E-Mail: presse@kia.deOriginal-Content von: Kia Motors Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell