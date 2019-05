Volkswirte gedämpft optimistisch - 'Aber die Unsicherheit bleibt'

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Trotz der eingetrübten Stimmung in vielen Chefetagen und den weiter schwelenden Welthandelskonflikten bleibt die deutsche Wirtschaft nach Experteneinschätzung vorerst auf Wachstum programmiert.



Und auch der der lang anhaltende Jobaufschwung werde sich in diesem Jahr moderat fortsetzen, betonten Volkswirte deutscher Großbanken in einer dpa-Umfrage zu Konjunktur und Arbeitsmarkt. Noch immer gebe es viele freie Stellen, vor allem der Bedarf an qualifizierten Fachkräften sei groß.

Sorge bereitet den Ökonomen allerdings der Zollstreit zwischen den USA und China. Auch die von US-Präsident Donald Trump immer wieder angedrohten US-Zölle auf EU-Importe würden die deutsche Konjunktur ausbremsen, warnen die Fachleute.

Auf dem Arbeitsmarkt laufe es jedenfalls noch rund, betonen die Fachleute. So ist nach ihren Prognosen im Mai die Zahl der Arbeitslosen um rund 65 000 auf 2,164 Millionen gesunken. Das wären rund 150 000 weniger als vor einem Jahr. Einige Volkswirte gehen sogar von einem etwas stärkeren Mai-Rückgang aus. Die offiziellen Arbeitslosenzahlen gibt die Bundesagentur für Arbeit (BA) an diesem Mittwoch (29. Mai) bekannt./kts/DP/zb