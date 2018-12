Volkswirte: Konjunktur verliert 2019 an Tempo

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die deutsche Konjunktur verliert Experten-Prognosen zufolge 2019 etwas an Dynamik.



Sollte sich an den jetzigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nichts grundlegend ändern, werde die Wirtschaft im kommenden Jahr nur noch um 1,5 Prozent wachsen, sagten Volkswirte deutscher Großbanken in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur voraus. Internationale Unsicherheiten trübten die Aussichten auch im kommenden Jahr ein. Eine Rezession sei aber nicht in Sicht.

Für den Arbeitsmarkt sei keine Trendwende in Sicht, aber ein Tempoverlust. Die Ökonomen rechnen für das kommende Jahr mit einem durchschnittlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit von 100 000 bis 170 000 Menschen. In diesem Jahr ist die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vorjahr einer Hochrechnung zufolge um rund 200 000 gesunken. Die offiziellen Arbeitsmarkt-Zahlen will die Bundesagentur für Arbeit (BA) an diesem Freitag (4. Januar) bekanntgeben./bak/DP/mis