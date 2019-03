Volkswirte: Frühjahrsbelebung lässt Arbeitslosenzahl sinken

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Frühjahrsbelebung hat die Arbeitslosenzahlen im März nach Experteneinschätzung ordentlich sinken lassen.



Im vergangenen Monat seien rund 2,28 Millionen Menschen ohne Job gewesen, schätzten Volkswirte deutscher Großbanken in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Dies wären etwa 86 000 weniger als im Februar und etwa 170 000 weniger als im Vorjahresmonat.

Steigende Temperaturen sorgen den Fachleuten zufolge gerade auf Baustellen, in Gärtnereien und in der Gastronomie wieder für mehr Beschäftigung. Dadurch sinkt in Deutschland alljährlich die Arbeitslosigkeit um diese Zeit. Doch auch die positive Grundtendenz auf dem Arbeitsmarkt halte weiter an, so die Experten. Die offiziellen März-Arbeitslosenzahlen veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit (BA) an diesem Freitag (29. März) in Nürnberg./bak/DP/mis